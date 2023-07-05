Giriş Tarihi: 05.07.2023 01:21 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 01:23

Bedelli askerlik ücreti 2023 Temmuz | Memur zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik ücreti 2023 Temmuz son dakika araştırılmaya başladı. Askerlik görevleri için hazırlanan adaylar, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını bekliyor. Başkan Erdoğan'ın refah payı ile birlikte duyurması beklenen emekli memur zammı ile birlikte değişen bedelli askerlik ne kadar oldu sorusu ile araştırılıyor. Ocak ayında 104 bin 84 lira olarak belirlenen bedelli ücreti için heyecan dorukta. Peki, 2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanır? İşte, yeni bedelli askerlik ücreti hesaplama hakkında tüm merak edilenler…