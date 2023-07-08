Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte hesaplama ekranı: 2023 Yeni ve zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanıyor?

Bedelli askerlik ücreti, memur zammı açıklamasının ardından yeniden hesaplanan ücretler arasında yer alıyor. Hal böyleyken ise bugün de öne çıkan konu başlıkları arasında "2023 yeni ve zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanıyor?" soruları yer alıyor. Bilindiği üzere 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. İşte yeni bedelli askerlik ücreti hesaplama ekranı ve detaylar…