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Haberler Fotohaber Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte hesaplama ekranı: 2023 Yeni ve zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanıyor?
Giriş Tarihi: 08.07.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 09:17

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte hesaplama ekranı: 2023 Yeni ve zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanıyor?

Bedelli askerlik ücreti, memur zammı açıklamasının ardından yeniden hesaplanan ücretler arasında yer alıyor. Hal böyleyken ise bugün de öne çıkan konu başlıkları arasında "2023 yeni ve zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanıyor?" soruları yer alıyor. Bilindiği üzere 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. İşte yeni bedelli askerlik ücreti hesaplama ekranı ve detaylar…

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte hesaplama ekranı: 2023 Yeni ve zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanıyor?

Memur zammı açıklanırken bu zamma indeksli olan bedelli askerlik ücreti de vatani görevlerini bu şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Konuyla ilgili olarak ise "2023 yeni ve zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Bedelli askerlik ücretine dair merak edilen tüm bu detaylar.

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte hesaplama ekranı: 2023 Yeni ve zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanıyor?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ZAMLI FİYATI BELLİ OLDU!

Bedelli askerlik yapmak isteyenler yeni gelen zam ile birlikte ne kadar ücret ödeyeceğini merak ediyordu. İşte yeni bedelli askerlik ücreti... Bedelli askerlik başvurusu yapanların başvurudan itibaren 2 ay içinde ücreti ödemeleri gerekiyor. Ödenecek ücret tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.

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Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte hesaplama ekranı: 2023 Yeni ve zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanıyor?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Ancak, memur maaşlarına yapılan seyyanen zam memur maaş katsayısına dahil edilmedi. Bu nedenle temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17.55 oranında arttı. Böylece, 2023'ün ocak – haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti temmuz – aralık dönemi için 122.350,80 TL'ye çıkartıldı.

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte hesaplama ekranı: 2023 Yeni ve zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanıyor?

Örneğin, seyyanen zam 8.077 TL yerine 3.150 TL'de tutulsaydı en düşük emekli aylığını 22 bin liraya tamamlamak için yüzde 47 oranında zam yapılması gerekecekti. Bu durumda bedelli askerlik ücreti de yüzde 47 oranında artacaktı.

Yüzde 17.55'lik artışa rağmen bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde enflasyonun üzerinde artmış oldu. Son bir yıllık dönemde enflasyon yüzde 38.21 olarak gerçekleşmesine rağmen, geçen yılın temmuz ayında 80.065 TL olan bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde yüzde 52.81 oranında artış kaydetti.

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte hesaplama ekranı: 2023 Yeni ve zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanıyor?

BEDELLİ ÜCRETİ DÖRT YILDA YÜZDE 290 ARTTI

Bedelli askerlik ücreti, kalıcı uygulamaya ilişkin kanunun yürürlüğe girdiği 2019 yılı haziran ayında 31.343 TL idi. O tarihten bugüne tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 226.76 oranında arttı. Bedelli askerlik ücreti ise aynı dönemde yüzde 290.36 oranında artış kaydetti.

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