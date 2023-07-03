Giriş Tarihi: 03.07.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 12:59

Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2023? Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL?

Yeni bedelli askerlik ücreti hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Çarşamba günü TÜİK Haziran enflasyon rakamını açıklamasıyla birlikte memura yapılacak en düşük zammın oranı belli olacak. Refah payı verilmesiyle birlikte Temmuz 2023 memur maaşı belli olacak. Bedelli askerlik ücreti 2023 de memur zammı ile doğru orantıda yükselmekte. Bu noktada vatandaşlar bedelli ücreti ne kadar olacak sorusuna yanıt aramakta. Yeni ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı yayımlayacak. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak 2023? İşte konu hakkında detaylar