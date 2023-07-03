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Haberler Fotohaber Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2023? Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 12:59

Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2023? Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL?

Yeni bedelli askerlik ücreti hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Çarşamba günü TÜİK Haziran enflasyon rakamını açıklamasıyla birlikte memura yapılacak en düşük zammın oranı belli olacak. Refah payı verilmesiyle birlikte Temmuz 2023 memur maaşı belli olacak. Bedelli askerlik ücreti 2023 de memur zammı ile doğru orantıda yükselmekte. Bu noktada vatandaşlar bedelli ücreti ne kadar olacak sorusuna yanıt aramakta. Yeni ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı yayımlayacak. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak 2023? İşte konu hakkında detaylar

Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2023? Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL?

Bedelli askerlik ücreti 2023 hakkında araştırmalar başlamış durumda. Memur aylık katsayısı doğrultusunda bedelli askerlik ücreti de güncellenecek. TÜİK Çarşamba günü enflasyon oranlarını yayımlayacak ve memurların alacağı en düşük maaş belli olacak.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2023? Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Savunma Bakanlığı sitesinde Bedelli Askerlik ücreti hakkında şu ifadeler yer alıyor:

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Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2023? Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL?

Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2023 tarihli ve "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;

Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TL

Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2023? Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL?

Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.

2. 13.01.2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2023? Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2023 Temmuz memur zammı sonrası yeni bedelli askerlik ücreti belli olacak.

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