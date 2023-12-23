BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ BELLİ OLDU! MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti hesaplama, ne kadar, kaç TL olacak?

2024 bedelli askerlik ücretleri yeni yıla sayılı zaman kala belli oluyor. 2024 bedelli askerlik adayları tarafından ücretler sorgulanmaya başladı. Askerliğe başvuracak milyonlarca aday "2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. 6 aylık enflasyon rakamları ile memur zammı TÜİK tarafından açıklanacak. Memur maaşına göre belirlenen bedelli askerlik ücretleri yeni zamla birlikte yeniden hesaplanacak. MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti hesaplama, ne kadar, kaç TL olacak? Detaylarda