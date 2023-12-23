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Haberler Fotohaber BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ BELLİ OLDU! MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti hesaplama, ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 23.12.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 10:03

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ BELLİ OLDU! MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti hesaplama, ne kadar, kaç TL olacak?

2024 bedelli askerlik ücretleri yeni yıla sayılı zaman kala belli oluyor. 2024 bedelli askerlik adayları tarafından ücretler sorgulanmaya başladı. Askerliğe başvuracak milyonlarca aday "2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. 6 aylık enflasyon rakamları ile memur zammı TÜİK tarafından açıklanacak. Memur maaşına göre belirlenen bedelli askerlik ücretleri yeni zamla birlikte yeniden hesaplanacak. MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti hesaplama, ne kadar, kaç TL olacak? Detaylarda

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ BELLİ OLDU! MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti hesaplama, ne kadar, kaç TL olacak?

Geçtiğimiz temmuz atında memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücretleri de değişmişti. Aralık ayının gelmesiyle yeni yıl zamları gündemin en tepesine yerleşti. TÜİK'in 6 aylık enflasyon oranlarını açıklamasıyla birçok alanda değişim yaşanacak. Memur aylık katsayısı hesaplanarak yeni bedelli askerlik ücreti belirlenecek. İşte, 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ BELLİ OLDU! MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti hesaplama, ne kadar, kaç TL olacak?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.
Memur aylık katsayısına göre hesaplanan ücret, 1 Temmuz ila 31 Aralık 2023 tarihi arasında katsayının 0,509796 olmasıyla 122.351,04 TL olarak belirlenmişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ BELLİ OLDU! MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti hesaplama, ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz ayında memur zammıyla beraber bedelli askerlik ücreti değişmişti. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur." ifadeleri yer almıştı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ BELLİ OLDU! MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti hesaplama, ne kadar, kaç TL olacak?

Memur aylık katsayısına göre hesaplanan ücret, 1 Temmuz ila 31 Aralık 2023 tarihi arasında katsayının 0,509796 olmasıyla 122.351,04 TL olarak belirlenmişti.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ BELLİ OLDU! MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti hesaplama, ne kadar, kaç TL olacak?

2024 YILI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NE KADAR?


Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

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