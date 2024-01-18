Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
11:57
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri belli oldu! MSB 2024 Bedelli askerlik sonuçları sorgulama
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayınlandı. Yayınlanan duyuruya göre, 2024 yılı celp ve sevk dönemleri belli oldu. 2023 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödemesini gerçekleştiren yükümlüler sonuçlar için geri sayımda. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?