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Haberler Fotohaber Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri belli oldu! MSB 2024 Bedelli askerlik sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 11:57

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri belli oldu! MSB 2024 Bedelli askerlik sonuçları sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayınlandı. Yayınlanan duyuruya göre, 2024 yılı celp ve sevk dönemleri belli oldu. 2023 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödemesini gerçekleştiren yükümlüler sonuçlar için geri sayımda. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri belli oldu! MSB 2024 Bedelli askerlik sonuçları sorgulama

Bu yıl bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk tarihleri MSB tarafından açıklandı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden erişime açılacak. 29 Aralık 2023 tarihine kadar başvurularını tamamlayan yükümlüler 2024 yılında belirlenen dönemlerde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak üzere sevk edilecek. Peki; Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri belli oldu! MSB 2024 Bedelli askerlik sonuçları sorgulama

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.

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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri belli oldu! MSB 2024 Bedelli askerlik sonuçları sorgulama

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır;

08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri belli oldu! MSB 2024 Bedelli askerlik sonuçları sorgulama

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

2024 bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlandı. Buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş oldu.

2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122.351 TL'ye çıkarıldı.

Ocak 2024'te 182.609 TL olan belli askerlik ödemesi Temmuz 2024'te yeniden artacak.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri belli oldu! MSB 2024 Bedelli askerlik sonuçları sorgulama

BEDELLİ YOL PARASI NEREDEN ALINIR?

Sevkinize ilişkin yol masrafınız sevk evrakınızı aldıktan sonra 3 iş günü içerisinde Ptt'ye aktarılmaktadır. Herhangi bir Ptt şubesine yapacağınız başvuruda; kimlik belgeniz ile "Asal Ödemeleri" olduğunu beyan ederek yol masrafınızı alabilirsiniz.

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