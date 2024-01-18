Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri belli oldu! MSB 2024 Bedelli askerlik sonuçları sorgulama

Bu yıl bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk tarihleri MSB tarafından açıklandı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden erişime açılacak. 29 Aralık 2023 tarihine kadar başvurularını tamamlayan yükümlüler 2024 yılında belirlenen dönemlerde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak üzere sevk edilecek. Peki; Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?