2023 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI || ÖSYM Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - BESYO taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Giriş Tarihi: 18.07.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 12:43

Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları, BESYO olarak da bilinen bu bölümde öğrenim görmek isteyenler tarafından mercek altına alınıyor. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği gibi mesleklerde ilerlemek isteyen adaylar, üniversitelerin bu bölümlerinde kaç puanla alım yapıldığını sorguluyor. TYT ile alım yapan BESYO bölümleri Eşit Ağırlık puan türüyle tercih ediliyor. İşte 2023 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - BESYO taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları.