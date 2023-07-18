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Haberler Fotohaber 2023 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI || ÖSYM Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - BESYO taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 12:43

2023 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI || ÖSYM Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - BESYO taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları, BESYO olarak da bilinen bu bölümde öğrenim görmek isteyenler tarafından mercek altına alınıyor. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği gibi mesleklerde ilerlemek isteyen adaylar, üniversitelerin bu bölümlerinde kaç puanla alım yapıldığını sorguluyor. TYT ile alım yapan BESYO bölümleri Eşit Ağırlık puan türüyle tercih ediliyor. İşte 2023 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - BESYO taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları.

Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları 2023: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - BESYO taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteli adaylarının gündemine oturdu. Spora eğilimi olan ve bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen adaylar, BESYO bölümlerinden Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları hakkında araştırmaları hızlandırdı. İşte 2023 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - BESYO taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları…

Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları 2023: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - BESYO taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

2023 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi		 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 227.523
174.751
161.000
182.698		 335,39040
292,54708
338,75454
315,05403
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi		 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 254.374
210.805
174.000
199.684		 328,87837
282,62808
333,83395
309,80878
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi		 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1

 41
41

 261.399
262.236

 327,26127
270,78438

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Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları 2023: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - BESYO taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi		 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 40+1


 13


 Dolmadı


 Dolmadı
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu		 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
 37
62
62
 Dolmadı
291.278
225.000
 Dolmadı
265,01821
317,61250

Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları 2023: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - BESYO taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Adana Çukurova Üniversitesi Besyo Taban Puanları

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT

Adıyaman Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 160 TYT (Milli Sporcular ve Spor Lisesi mezunları için : 150 TYT)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 160 TYT

– Rekreasyon : 160 TYT

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT

Malatya İnönü Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 200 TYT

– Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi : 200 TYT

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları için : 150 TYT )

– Spor Yöneticiliği : 180 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları için : 150 TYT )

– Rekreasyon : 180 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları için : 150 TYT )

Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları 2023: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - BESYO taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Aksaray Üniversitesi Besyo Taban Puanları

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT

– Spor Yöneticiliği : 150 TYT

Amasya Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 220 TYT (Milli Sporcular :180 TYT Spor Lisesinden Mezunlar : 210 TYT )

– Spor Yöneticiliği : 220 TYT (Milli Sporcular :180 TYT Spor Lisesinden Mezunlar : 210 TYT )

Çorum Hitit Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT

– Spor Yöneticiliği : ( I,II.Öğretim ): 150 TYT

– Rekreasyon : 150 TYT

Denizli Pamukkale Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT

– Rekreasyon : 150 TYT

– Spor Yöneticiliği : EA puan türünden.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT ( Milli Sporcular : 150 TYT )

– Spor Yöneticiliği : 180 TYT ( Milli Sporcular : 150 TYT )

Düzce Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT

– Spor Yöneticiliği : 150 TYT

Edirne Trakya Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi (I,II. Öğretim ) : 150 TYT

– Spor Yöneticiliği (I,II. Öğretim ) : 150 TYT

– Rekreasyon : 150 TYT

Elazığ Fırat Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi (I,II. Öğretim ) : 200 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları için : 150 TYT )

– Rekreasyon (I,II. Öğretim ) : 200 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları İçin : 150 TYT )

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi :

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Spor Yöneticiliği : 170 TYT ( Spor Lisesi Mezunları : 160 TYT Milli Sporcular : 150 )

Erzurum Atatürk Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi ( I,II Öğretim ) : 150 TYT

Erzurum Teknik Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT

Gaziantep Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 200 TYT ( Milli Sporculara : 150 TYT , Spor Lisesi Mezunlarına : 180 TYT )

– Spor Yöneticiliği : 200 TYT ( Milli Sporculara : 150 TYT , Spor Lisesi Mezunlarına : 180 TYT )

Giresun Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT

Gümüşhane Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT (ÖNEMLİ !! Spor özgeçmiş dosyası olmayanlar antrenörlük bölümüne giremez.)

Hakkari Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT

– Spor Yöneticiliği : 150 TYT

– Rekreasyon : 150 TYT

Iğdır Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi ( I,II. Öğretim ) : 180 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları : 150 TYT )

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi :

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

İstanbul Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 200 TYT ( Milli Sporcular için 150 TYT )

– Spor Yöneticiliği : 260 TYT ( Milli Sporcular için 150 TYT )

İstanbul Marmara Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 400.000 Barajı (Milli Sporcular için 700.000 )

– Antrenörlük Eğitimi : 200 TYT ( Milli Sporcular için 180 TYT )

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Egzersiz ve Spor Bilimleri : 200 TYT

İzmir Ege Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT

– Spor Yöneticiliği : 180 TYT ( Milli Sporcular İçin 150 TYT )

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları : 150 TYT )

Karabük Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT

Kars Kafkas Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT

– Spor Yöneticiliği ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT

– Rekreasyon : 150 TYT

Kayseri Erciyes Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT

– Spor Yöneticiliği : 150 TYT

– Rekreasyon : 150 TYT

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ) : 200 TYT ( Milli Sporcular İçin 150 TYT )

Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT

– Spor Yöneticiliği ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT

Kırıkkale Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 160 TYT

– Rekreasyon Eğitimi : 160 TYT

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT

– Spor Yöneticiliği : 150 TYT

– Rekreasyon : 160 TYT

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı,

– Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ): 150 TYT

Konya Selçuk Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi ( I,II. Öğretim ) : 150 TYT

– Spor Yöneticiliği : ( I,II. Öğretim ) : 150 TYT

– Rekreasyon ( I,II. Öğretim ) : 150 TYT

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT ( Milli Sporcular için : 150 TYT )

– Spor Yöneticiliği : 150 TYT ( Milli Sporcular için : 150 TYT )

– Rekreasyon : 150 TYT ( Milli Sporcular için : 150 TYT )

Mardin Artuklu Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 200 TYT

– Spor Yöneticiliği : 200 TYT

Mersin Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT

– Spor Yöneticiliği : 150 TYT

– Rekreasyon : 150 TYT

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ): 150 TYT

– Spor Yöneticiliği (I,II.Öğretim ) : 150 TYT

– Rekreasyon (I,II.Öğretim ) : 150 TYT

Muş Alparslan Üniversitesi Besyo Taban Puanları

– Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

– Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT

– Spor Yöneticiliği : 150 TYT

– Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi : 800.000 Barajı

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