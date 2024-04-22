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Haberler Fotohaber BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 14:16

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

Bekçi alımı başvurusu Şubat 2024 tarihi itibarıyla gündemde. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleşmesi beklenen alımlar için başvuru şartları yakından takip ediliyor. 2024 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav başvurusu PA.edu.tr internet adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

Binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak olan Bekçi alımı başvurusu yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 26 ilde alımlar gerçekleşmişti. Bu noktada ise gözler yeni dönem alımlarına çevrildi. 2024 Nisan ayında yapılması beklenen bekçi alımı için boy, kilo gibi fiziki şartlar oldukça önemli. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartla neler?

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

BEKÇİ ALIMI İÇİN KPSS ŞARTI VAR MI?

Şu an için bekçi alımları özel sektör üzerinden yapıldığı için KPSS şartı bulunmuyor.

Kamu kurumları için yapılan bazı ilanlarda KPSS puan şartı aranabiliyor.

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BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAR?

2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları henüz başlamadı.

Bekçilik başvuru tarihleri ile ilgili duyurular için haber sitemizi takip edebilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR?

2024/1. dönem bekçi alımı şartları henüz açıklanmadı. Ancak 2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

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