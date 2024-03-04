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Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 10:15

BEKÇİ ALIMI 2024 başvurusu son durum | Çarşı ve Mahalle bekçiliği 1. dönem başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Bekçi alımı 2024 başvurusu gündemde. Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi duyuruları sonrasında gerçekleşmesi beklenen alımlar geçtiğimiz yıl 26 ilde gerçekleşmişti. Bu noktada ise binlerce aday yeni dönemde Çarşı ve Mahalle Bekçiliğinde görev almak için boy, yaş ve kilo gibi kriterlerin ne olduğunu araştırıyor. Peki, Bekçi alımı 2024 başvurusu başladı mı, şartlar neler, hangi illerde alım yapılacak?

BEKÇİ ALIMI 2024 başvurusu son durum | Çarşı ve Mahalle bekçiliği 1. dönem başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Bekçi alımı 2024/1. dönem başvurusu yakından takip ediliyor. Binlerce kişiye iş kolu olacak alımlar için, adaylar Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü duyurularını yakından takip ediyor. 2024 yılı için gündem olan alımlarda sınav tarihi ve başvuru şartları merak konusu oldu. Peki, 2024 Bekçi alımı olacak mı, ne zaman, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı, şartlar neler?

BEKÇİ ALIMI 2024 başvurusu son durum | Çarşı ve Mahalle bekçiliği 1. dönem başvuruları ne zaman, şartlar neler?

BEKÇİLERİN GÖREV TANIMI NEDİR?

Bekçi alımları, şehirlerin belirli bölgelerindeki güvenlik açıklarını kapatmayı ve suçla mücadelede daha etkin bir rol oynamayı hedefliyor. Adayların aldıkları eğitim ve sahip oldukları yetenekler, şehir güvenliğinin temel taşları arasında yer alıyor.

Sonuç olarak, belediyelerin gerçekleştirdiği bekçi alımları, şehirlerin güvenliğini artırarak vatandaşların huzurunu sağlamayı amaçlıyor. Bu alımlar, toplumun güvenlik bilincini yükselterek şehir yaşamını daha sakin ve güvenilir hale getirmeyi hedefliyor.

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BEKÇİ ALIMI 2024 başvurusu son durum | Çarşı ve Mahalle bekçiliği 1. dönem başvuruları ne zaman, şartlar neler?

2024/1. DÖNEM BEKÇİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Mahalle ve Çarşı bekçiliği için gözler EGM'e çevrildi. 2024 yılı 1. dönem bekçilik alımı başvuru tarihleri büyük bir dikkatle bekleniyor. Binlerce aday bu yıl bekçi alımı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. 2024 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl 2023/1 bekçi alımında 1.200 bekçi mesleğe adım atmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilerleyen günlerde başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI 2024 başvurusu son durum | Çarşı ve Mahalle bekçiliği 1. dönem başvuruları ne zaman, şartlar neler?

2024 BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024/1. Dönem bekçi alımı başvuruları için henüz bir açıklama bulunmuyor.

"2024 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi ihtiyaçlarına göre belirlenen sayıda bekçi alımı yapılması bekleniyor."

Bekçi alımı şartları ise şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak, başvuruların son günü itibarıyla askerlik görevini bitirmiş olmak ve başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak şartı yer alıyor.

BEKÇİ ALIMI 2024 başvurusu son durum | Çarşı ve Mahalle bekçiliği 1. dönem başvuruları ne zaman, şartlar neler?

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

-Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

-Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

-Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

-Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

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