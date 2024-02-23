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Haberler Fotohaber BEKÇİ ALIMI 2024/1. DÖNEM BAŞVURULARI || Yeni dönem Bekçi alımı BAŞLADI MI, hangi illerde alım yapılacak, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 13:44

BEKÇİ ALIMI 2024/1. DÖNEM BAŞVURULARI || Yeni dönem Bekçi alımı BAŞLADI MI, hangi illerde alım yapılacak, şartlar neler?

Bekçi alımı 2024/1. Dönem başvurusu yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yılda oldukça rağbet görmüş ve Türkiye genelinde 26 ilde alımlar gerçekleşmişti. Bu noktada ise gözler 2024 yılında yapılması beklenen yeni dönem alımlarına çevrildi. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ile yapılan binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak olan alımlar için adaylar boy, yaş ve kilo gibi kriterlerin neler olduğunu takip ediyor. Peki, Yeni dönem Bekçi alımı başladı mı, başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler?

BEKÇİ ALIMI 2024/1. DÖNEM BAŞVURULARI || Yeni dönem Bekçi alımı BAŞLADI MI, hangi illerde alım yapılacak, şartlar neler?

Bekçi alımı 2024/1. Dönem başvurusu için, bekçi adayları Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü duyurularını yakından takip ediyor. 2024 yılı için gündem olan bekçi alımında sınav tarihi ve başvuru şartları merak konusu oldu. Peki, 2024 Bekçi alımı ne zaman, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı?

BEKÇİ ALIMI 2024/1. DÖNEM BAŞVURULARI || Yeni dönem Bekçi alımı BAŞLADI MI, hangi illerde alım yapılacak, şartlar neler?

BEKÇİLERİN GÖREV TANIMI NEDİR?

Bekçi alımları, şehirlerin belirli bölgelerindeki güvenlik açıklarını kapatmayı ve suçla mücadelede daha etkin bir rol oynamayı hedefliyor. Adayların aldıkları eğitim ve sahip oldukları yetenekler, şehir güvenliğinin temel taşları arasında yer alıyor.

Sonuç olarak, belediyelerin gerçekleştirdiği bekçi alımları, şehirlerin güvenliğini artırarak vatandaşların huzurunu sağlamayı amaçlıyor. Bu alımlar, toplumun güvenlik bilincini yükselterek şehir yaşamını daha sakin ve güvenilir hale getirmeyi hedefliyor.

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BEKÇİ ALIMI 2024/1. DÖNEM BAŞVURULARI || Yeni dönem Bekçi alımı BAŞLADI MI, hangi illerde alım yapılacak, şartlar neler?

2024 BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024/1. Dönem bekçi alımı başvuruları için henüz bir açıklama bulunmuyor.

"2024 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi ihtiyaçlarına göre belirlenen sayıda bekçi alımı yapılması bekleniyor."

Bekçi alımı şartları ise şöyle;

BEKÇİ ALIMI 2024/1. DÖNEM BAŞVURULARI || Yeni dönem Bekçi alımı BAŞLADI MI, hangi illerde alım yapılacak, şartlar neler?

BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR?

2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları ise şöyleydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak, başvuruların son günü itibarıyla askerlik görevini bitirmiş olmak ve başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak şartı yer alıyor.

Diğer şartlar ise şöyle;

BEKÇİ ALIMI 2024/1. DÖNEM BAŞVURULARI || Yeni dönem Bekçi alımı BAŞLADI MI, hangi illerde alım yapılacak, şartlar neler?

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

-Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

-Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

-Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

-Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

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