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Haberler Fotohaber Bekçi alımı başvuru sonuçları: Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında ve hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 25.04.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 13:51

Bekçi alımı başvuru sonuçları: Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında ve hangi tarihte?

18 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Bekçilik başvuruları tamamlanmıştı. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alımlara ilişkin süreç detayları belli oluyor. Ancak geçtiğimiz yıl 2022/1. dönem bekçi alımı başvurusu 13 Mayıs'ta son bulmuş, sınav da 17 Temmuz günü yapılmıştı. Peki Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2023 Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında ve hangi tarihte?

Bekçi alımı başvuru sonuçları: Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında ve hangi tarihte?

Bekçi alımı başvuru sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği 2023/1. Dönem başvuruları ardından sonuçlar bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Polis Akademisi Başkanlığı 26 ilde istihdam edilmek üzere 1.250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak. Peki Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında ve hangi tarihte?

Bekçi alımı başvuru sonuçları: Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında ve hangi tarihte?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği konuyla ilgili resmi bir açıklama ve tarih bilgisi paylaşıldığı takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

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Bekçi alımı başvuru sonuçları: Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında ve hangi tarihte?

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Adaylar bekçilik için hangi tarihte ve nerede sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir.

Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir. Bekçilik 2023 sınav tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Bekçi alımı başvuru sonuçları: Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında ve hangi tarihte?

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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