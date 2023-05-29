Gözler PA’da! Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı: 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI

Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sorgulama işlemi e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.

Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır.

Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.