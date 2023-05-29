Gözler PA’da! Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı: 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımı başvuru sonuçları merakla bekleniyor. 2023/1. Dönem başvuruları 18 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına yönelik başvuru işlemlerinin tamamlanması ardından gözler "Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Konuya dair kısa süre içerisinde beklenen son dakika açıklamasının gelmesi beklendiğinde araştırmalar da hız kazanmış durumda. İşte 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.