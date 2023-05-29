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Haberler Fotohaber Gözler PA'da! Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı: 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.05.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 14:55

Gözler PA'da! Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı: 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımı başvuru sonuçları merakla bekleniyor. 2023/1. Dönem başvuruları 18 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına yönelik başvuru işlemlerinin tamamlanması ardından gözler "Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Konuya dair kısa süre içerisinde beklenen son dakika açıklamasının gelmesi beklendiğinde araştırmalar da hız kazanmış durumda. İşte 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

Gözler PA’da! Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı: 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adaylar son günlerde "Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularıyla gün içerisinde gelişmeleri yakından takip ediyor. Bekçi alımı başvuru sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Bilindiği üzere 1. Dönem alımlarına ilişkin başvurular 18 Ocak-3 Şubat tarihleri aralığında gerçekleşmişti. Peki, sonuç ekranı ne zaman erişime açılacak? İşte 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

Gözler PA’da! Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı: 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı, başvuruları değerlendirme işlemlerine devam ediyor. 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

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Gözler PA’da! Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı: 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI

Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sorgulama işlemi e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.

Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır.

Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Gözler PA’da! Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı: 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI

İSTANBUL 740

İZMİR 100

TEKİRDAĞ 55

MUĞLA 50

Gözler PA’da! Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı: 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VAN 40

DİYARBAKIR 25

GAZİANTEP 15

EDİRNE 15

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