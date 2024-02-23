BEKÇİ ALIMI SON GELİŞMELER | 2024/1. Dönem Bekçi alımı BAŞLADI MI, hangi illerde alım yapılacak, şartlar belli mi?

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
-Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
-Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
-Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
-Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,