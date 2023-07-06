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Haberler Fotohaber Bekçi maaşı ne kadar 2023? Temmuz zamlı en düşük bekçi maaşı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.07.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 14:19

Bekçi maaşı ne kadar 2023? Temmuz zamlı en düşük bekçi maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

Temmuz ayında her sene olduğu gibi memur ve emekli maaşlarına zam yapılacak. Bu kapsamda bugün belli olan enflasyon verileriyle beraber 2023 Bekçi maaşları da zamlandı. B . Memur ve emeklisinin maaş zamlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Öte yandan en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek kanun teklifi de TBMM'ye sunuldu. u kapsamda milyonlarca kişi yeni maaşların detaylarını merak ediyor. Temmuz 2023 memur zammı ile En düşük ve en yüksek 2023 Bekçi maaşı ne kadar oldu? Bekçi maaşı ne kadar? İşte yanıtı

Bekçi maaşı ne kadar 2023? Temmuz zamlı en düşük bekçi maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

Bekçi maaşı ne kadar, kaç TL sorusuna binlerce bekçinin yanıt arayışı sürüyor. Haziran enflasyonunun belirlenmesiyle beraber merakla beklenen zam oranı belli oldu. Bu kapsamda bekçi maaşı ne kadar, Temmuz 2023 memur zammı ile En düşük ve en yüksek 2023 Bekçi maaşı ne kadar oldu? Soruları yanıt aramaya başladı. Buna göre; Temmuz memur zammı ile Bekçilerin maaşları ne kadar oldu? İşte merak edilen tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri…

Bekçi maaşı ne kadar 2023? Temmuz zamlı en düşük bekçi maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu. 5 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla bekçi maaşlarına yapılacak zam netlik kazanmış olacak.

"Diğer memurların maaş artışı da kademeli bir şekilde yaptıkları göreve göre, unvana göre, derecelerine göre ve diğer mesleki kariyer kriterlerine göre artış olacaktır. Buna örnek olarak bekçi maaşı hali hazırda 15 bin 170 liradır. Dolayısıyla en düşük memur maaş 22 bin lira olduğu zaman bir bekçinin maaşı da 27 bin 579 liraya kadar yükselecektir." Dedi.

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Bekçi maaşı ne kadar 2023? Temmuz zamlı en düşük bekçi maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bekçi maaşı ne kadar 2023? Temmuz zamlı en düşük bekçi maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

2023 OCAK AYINDA BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak ayı bekçi maaşları şu şekildedir;

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 12.036 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 12.464 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 14.196 TL

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