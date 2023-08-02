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Haberler Fotohaber Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Polis Akademisi 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav tarihi - yerleri!
Giriş Tarihi: 02.08.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 11:39

Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Polis Akademisi 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav tarihi - yerleri!

Polis Akademisi Başkanlığı, Bekçi alımı sınav süreciyle ilgili detayları paylaştı. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı buna göre; Eylül ayında belirlenen tarihte uygulanacak. Sınava 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabilecek. Peki, Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte bekçi sınavı tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı gibi merak edilen tüm detaylar.

Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Polis Akademisi 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav tarihi - yerleri!

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav tarihi geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi sitesi aracılığı ile duyuruldu. Ankara'da gerçekleşecek sınava katılım sağlayacak olan adaylar bu kapsamda "Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Giriş belgeleri ise e-Devlet şifreleri ile meb.gov.tr internet adresinde olacak. Peki, Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar.

Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Polis Akademisi 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav tarihi - yerleri!

BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'te başlayacak. Sınav; Ankara'da gerçekleştirilecek.

Bekçilik sınavında adaylara 100 soru yöneltilecek ve 120 dakika sürecek.

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Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Polis Akademisi 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav tarihi - yerleri!

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02.10.2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacak.

Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Polis Akademisi 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav tarihi - yerleri!

Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Polis Akademisi 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav tarihi - yerleri!

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

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