Giriş Tarihi: 02.08.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 11:39

Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Polis Akademisi 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav tarihi - yerleri!

Polis Akademisi Başkanlığı, Bekçi alımı sınav süreciyle ilgili detayları paylaştı. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı buna göre; Eylül ayında belirlenen tarihte uygulanacak. Sınava 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabilecek. Peki, Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte bekçi sınavı tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı gibi merak edilen tüm detaylar.