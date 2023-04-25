Ben Bu Cihana Sığmazam Azra kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Azra’sı Sahra Şaş kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Kayıkçı’nın kızı geliyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam Azra kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. ATV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosuna yeni bir karakter dahil oluyor. Her Salı akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziye yetenekli oyuncu Sahra Şaş katıldı. Şaş, dizide Kayıkçı'nın kızı Azra Malek karakterini canlandıracak. Doktor olan Azra, Ateş'in ameliyatını gerçekleştirecek ve ikili arasında bir yakınlık doğacak. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Azra kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam Azra'yı canlandıran Sahra Şaş kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…