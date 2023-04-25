Ben Bu Cihana Sığmazam Azra kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Azra’sı Sahra Şaş kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Kayıkçı’nın kızı geliyor!

ATV'de yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, yeni bölümü ile ekranlarda yerini alıyor. Salı akşamlarına aksiyon dolu hikayesiyle renk katmaya dizinin kadrosuna yetenekli oyuncu Sahra Şaş dahil oldu. Şaş, dizide Kayıkçı'nın kızı Azra Malek karakterine hayat verecek ve 28. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Ben Bu Cihana Sığmazam Azra kimdir, kim canlandırıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni karakter, seyirciye büyük bir sürpriz yaşatacak. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azra'sı Sahra Şaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azra'sı Sahra Şaş hayatı ve kariyeri.