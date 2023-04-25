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Haberler Fotohaber Ben Bu Cihana Sığmazam Azra kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Azra’sı Sahra Şaş kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Kayıkçı'nın kızı geliyor!
Giriş Tarihi: 25.04.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 14:10

Ben Bu Cihana Sığmazam Azra kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Azra’sı Sahra Şaş kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Kayıkçı'nın kızı geliyor!

ATV'de yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, yeni bölümü ile ekranlarda yerini alıyor. Salı akşamlarına aksiyon dolu hikayesiyle renk katmaya dizinin kadrosuna yetenekli oyuncu Sahra Şaş dahil oldu. Şaş, dizide Kayıkçı'nın kızı Azra Malek karakterine hayat verecek ve 28. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Ben Bu Cihana Sığmazam Azra kimdir, kim canlandırıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni karakter, seyirciye büyük bir sürpriz yaşatacak. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azra'sı Sahra Şaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azra'sı Sahra Şaş hayatı ve kariyeri.

Ben Bu Cihana Sığmazam Azra kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Azra’sı Sahra Şaş kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Kayıkçı’nın kızı geliyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam Azra kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. ATV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosuna yeni bir karakter dahil oluyor. Her Salı akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziye yetenekli oyuncu Sahra Şaş katıldı. Şaş, dizide Kayıkçı'nın kızı Azra Malek karakterini canlandıracak. Doktor olan Azra, Ateş'in ameliyatını gerçekleştirecek ve ikili arasında bir yakınlık doğacak. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Azra kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam Azra'yı canlandıran Sahra Şaş kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

Ben Bu Cihana Sığmazam Azra kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Azra’sı Sahra Şaş kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Kayıkçı’nın kızı geliyor!

SAHRA ŞAŞ BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KADROSUNDA!

ATV'nin Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'i buluşturan dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna Sahra Şaş dahil oldu.

Şaş, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği dizide Kayıkçı'nın kızı Azra Malek karakterine hayat verecek ve 28. bölümde seyircinin karşısına çıkacak.

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Ben Bu Cihana Sığmazam Azra kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Azra’sı Sahra Şaş kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Kayıkçı’nın kızı geliyor!

SAHRA ŞAŞ KİMDİR?

15 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sahra Şaş, sinema ve dizi oyuncusudur.

Kısa bir oyunculuk eğitimi alan Sahra Şaş; 2013 yılında rol aldığı Tatar Ramazan adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Ben Bu Cihana Sığmazam Azra kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Azra’sı Sahra Şaş kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Kayıkçı’nın kızı geliyor!

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Sahra Şaş, Kadın ve Çoban Yıldızı, Zemheri, Ex Aşkım, Alev Alev, Dokuz Oğuz adlı dizilerde oynamıştır.

1.65 m boyunda olan Şaş, 54 kg'dır.

Ben Bu Cihana Sığmazam Azra kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Azra’sı Sahra Şaş kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Kayıkçı’nın kızı geliyor!

SAHRA ŞAŞ'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2023 - Dokuz Oğuz (Umay) (TV Dizisi)

2018 - Bizim Hikaye (Çiçek) (TV Dizisi)

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