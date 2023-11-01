BEN BU CİHANA SIĞMAZAM LEYLA ÖLDÜ MÜ, yaşıyor mu? Silahla vuruldu! Ebru Özkan Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrıldı mı, çıktı mı?

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. 43. bölümde dizinin başrol oyuncularından olan Ebru Özkan'ın hayat verdiği Leyla Türk karakteri silahla vuruldu. Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla öldü mü sorusu gündemdeki yerini aldı. Şok sahneler sonrası dizinin sıkı takipçileri 44. bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. ''Ebru Özkan diziden ayrıldı mı, çıktı mı?'' soruları yanıt arıyor. Yeni bölüm için nefesler tutulmuş durumda. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla öldü mü, yaşıyor mu? İşte, yanıtı!