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Giriş Tarihi: 01.11.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 08:20

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM LEYLA ÖLDÜ MÜ, yaşıyor mu? Silahla vuruldu! Ebru Özkan Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrıldı mı, çıktı mı?

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. 43. bölümde dizinin başrol oyuncularından olan Ebru Özkan'ın hayat verdiği Leyla Türk karakteri silahla vuruldu. Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla öldü mü sorusu gündemdeki yerini aldı. Şok sahneler sonrası dizinin sıkı takipçileri 44. bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. ''Ebru Özkan diziden ayrıldı mı, çıktı mı?'' soruları yanıt arıyor. Yeni bölüm için nefesler tutulmuş durumda. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla öldü mü, yaşıyor mu? İşte, yanıtı!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM LEYLA ÖLDÜ MÜ, yaşıyor mu? Silahla vuruldu! Ebru Özkan Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrıldı mı, çıktı mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla öldü mü sorusu yanıt arıyor. ATV ekranlarının aksiyon ve dram türündeki dizisi 31 Ekim Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 43. bölümde Leyla Türk'ün silahla vurulduğu sahne nefes kesti. Şimdi izleyiciler, ana karakterin diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Arama motorları üzerinde araştırmalar hız kazandı. Ebru Özkan diziden ayrıldı mı, çıktı mı soruları yeni bölüm sonrası yanıt aramaya başladı. Peki, ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla öldü mü, yaşıyor mu? İşte, detaylar...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM LEYLA ÖLDÜ MÜ, yaşıyor mu? Silahla vuruldu! Ebru Özkan Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrıldı mı, çıktı mı?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM LEYLA ÖLDÜ MÜ?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 31 Ekim 2023 Salı günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin yer aldığı dizinin 43. bölümünde; Leyla vuruldu.

Bu sahne sonrası Leyla öldü mü, Ebru Özkan diziden ayrıldı mı soruları izleyiciler tarafından yanıt aramaya başladı.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM LEYLA ÖLDÜ MÜ, yaşıyor mu? Silahla vuruldu! Ebru Özkan Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrıldı mı, çıktı mı?

EBRU ÖZKAN BEN BU CİHANA SIĞMAZAM'DAN AYRILDI MI?

Vurulma sahnesinin ardından karaktere hayat veren Ebru Özkan'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Konu ile ilgili yapımdan ve oyuncunun kendisinden açıklama gelmedi.

Öte yandan Leyla, dizinin ana karakterleri arasında yer alıyor. Bu nedenle Leyla'nın şu an ölmesi mümkün gözükmüyor. Gelecek bölümde neler yaşanacağı ise gizemini koruyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM LEYLA ÖLDÜ MÜ, yaşıyor mu? Silahla vuruldu! Ebru Özkan Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrıldı mı, çıktı mı?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 43. BÖLÜM ÖZETİ

Massari'nin ölmeden önce söylediği "Erman hedef tahtasına karını koydu!" sözü üzerine Cezayir, Leyla'yı adeta bir koruma çemberine alır.

Ancak saldırının yerini ve zamanını bilmemektedir.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM LEYLA ÖLDÜ MÜ, yaşıyor mu? Silahla vuruldu! Ebru Özkan Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrıldı mı, çıktı mı?

Bunun üzerine Erman'ın iplerini elinde tutan ve ona sözünü geçiren Komer'le konuşmaya karar verir.

Ancak Komer'i bulup konuşmak düşündüğünden de zor olacaktır.

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