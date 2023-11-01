BEN BU CİHANA SIĞMAZAM LEYLA ÖLDÜ MÜ, yaşıyor mu? Silahla vuruldu! Ebru Özkan Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrıldı mı, çıktı mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla öldü mü sorusu yanıt arıyor. ATV ekranlarının aksiyon ve dram türündeki dizisi 31 Ekim Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 43. bölümde Leyla Türk'ün silahla vurulduğu sahne nefes kesti. Şimdi izleyiciler, ana karakterin diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Arama motorları üzerinde araştırmalar hız kazandı. Ebru Özkan diziden ayrıldı mı, çıktı mı soruları yeni bölüm sonrası yanıt aramaya başladı. Peki, ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla öldü mü, yaşıyor mu? İşte, detaylar...