Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Benim Güzel Ailem yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, bitti mi? TRT 1 yayın akışı ile Benim Güzel Ailem neden yok, final mi yaptı?
Giriş Tarihi: 01.09.2023 18:14 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 10:23

Benim Güzel Ailem yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, bitti mi? TRT 1 yayın akışı ile Benim Güzel Ailem neden yok, final mi yaptı?

TRT 1 ekranlarının Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşturduğu Benim Güzel Ailem bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. Serra Pirinç, Toprak Can Adıgüzel, Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu gibi isimleri başrollerde buluşturan yapımın bu akşam 10. bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin yeni bölümü TRT 1 yayın akışı Çarşamba listesinde yer almadı. Hal böyle olunca Benim Güzel Ailem yeni bölüm neden yok, bitti mi, final mi yaptı soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt başladı. Tüm bu soruların yanıtı 30 Ağustos 2023 TRT 1 yayın akışı ile ortaya çıktı. Peki, Benim Güzel Ailem bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, final mi yaptı? İşte, ayrıntılı bilgiler…

Benim Güzel Ailem yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, bitti mi? TRT 1 yayın akışı ile Benim Güzel Ailem neden yok, final mi yaptı?

Benim Güzel Ailem bu akşam var mı yok mu soruları yanıt arıyor. Başrollerinde Serra Pirinç ve Toprak Can Adıgüzel'in yanı sıra kadrosunda Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar gibi isimlerin yer aldığı dizi 30 Ağustos 2023 TRT 1 yayın akışı Çarşamba listesinde yer almadı. Bu noktada Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Yapımın sıkı takipçileri yeni bölüm tarihi için gözlerini kanal ve yapımdan gelecek açıklamalara çevirdi. Peki, Benim Güzel Ailem bugün var mı, yeni bölüm neden yok, final mi yaptı, bitti mi? İşte, 30 Ağustos 2023 TRT 1 yayın akışı ve tüm bu soruların cevabı haberimizde…

Benim Güzel Ailem yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, bitti mi? TRT 1 yayın akışı ile Benim Güzel Ailem neden yok, final mi yaptı?

BENİM GÜZEL AİLEM BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her Çarşamba günü TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Benim Güzel Ailem dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

30 Ağustos 2023 TRT 1 yayın akışı listesine göre Benim Güzel Ailem bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Benim Güzel Ailem yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, bitti mi? TRT 1 yayın akışı ile Benim Güzel Ailem neden yok, final mi yaptı?

BENİM GÜZEL AİLEM NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'mın 101. yıl dönümü kutlanıyor. Bu kapsamda TRT 1 ekranlarından saat 20.00'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Tanıtım Programı yayınlanacak.

Benim Güzel Ailem dizisi ise saat 22.00'de tekrar bölümüyle ekranlarda olacak.

Benim Güzel Ailem yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, bitti mi? TRT 1 yayın akışı ile Benim Güzel Ailem neden yok, final mi yaptı?

Başrollerinde Serra Pirinç, Toprak Can Adıgüzel, Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu'nun yer aldığı dizinin 10. bölümü ise 6 Eylül 2023 Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak.

Benim Güzel Ailem yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, bitti mi? TRT 1 yayın akışı ile Benim Güzel Ailem neden yok, final mi yaptı?

Dizinin diğer bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

https://www.trt1.com.tr/diziler/benim-guzel-ailem

SON DAKİKA