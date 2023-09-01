Benim Güzel Ailem yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, bitti mi? TRT 1 yayın akışı ile Benim Güzel Ailem neden yok, final mi yaptı?

Giriş Tarihi: 01.09.2023 18:14 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 10:23

TRT 1 ekranlarının Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşturduğu Benim Güzel Ailem bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. Serra Pirinç, Toprak Can Adıgüzel, Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu gibi isimleri başrollerde buluşturan yapımın bu akşam 10. bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin yeni bölümü TRT 1 yayın akışı Çarşamba listesinde yer almadı. Hal böyle olunca Benim Güzel Ailem yeni bölüm neden yok, bitti mi, final mi yaptı soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt başladı. Tüm bu soruların yanıtı 30 Ağustos 2023 TRT 1 yayın akışı ile ortaya çıktı. Peki, Benim Güzel Ailem bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, final mi yaptı? İşte, ayrıntılı bilgiler…