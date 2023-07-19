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Haberler Fotohaber Benim Güzel Ailem dizisi 4. Yeni ve son bölüm izle ekranı! TRT1 ile Benim Güzel Ailem dizisi 4. bölüm TEK PARÇA izle!
Giriş Tarihi: 19.07.2023 19:18 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 19:20

Benim Güzel Ailem dizisi 4. Yeni ve son bölüm izle ekranı! TRT1 ile Benim Güzel Ailem dizisi 4. bölüm TEK PARÇA izle!

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Benim Güzel Ailem dizisi 4. Yeni bölümü ile televizyon ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. Yapımda bu hafta; Deniz ve Kaan birbirlerine karşı inat havuzunun içinde mücadele vermektedir. Aslında biri geri adım atsa belki de her şey süt liman olacaktır. Kaan, Denizle yaşadıklarını anlatmak ve içini dökmek için Oğuz'la buluşur. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler Benim Güzel Ailem dizisi 4. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte TRT1 ile Benim Güzel Ailem dizisi 4. Yeni ve son bölüm izle ekranı.

Benim Güzel Ailem dizisi 4. Yeni ve son bölüm izle ekranı! TRT1 ile Benim Güzel Ailem dizisi 4. bölüm TEK PARÇA izle!

Benim Güzel Ailem 4. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları sürüyor. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu gibi isimlerin yer aldığı yapım her hafta Çarşamba günü yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Diziyi internet aracılığıyla takip etmek isteyenler bu noktada Benim Güzel Ailem dizisi 4. Yeni bölüm izle ekranı ile diziyi izleyebiliyor. İşte Benim Güzel Ailem 4. Yeni bölüm izle ekranı ve yapıma dair tüm detaylar.

Benim Güzel Ailem dizisi 4. Yeni ve son bölüm izle ekranı! TRT1 ile Benim Güzel Ailem dizisi 4. bölüm TEK PARÇA izle!

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİ 4. YENİ VE SON BÖLÜM İZLE EKRANI!

https://www.trt1.com.tr/diziler/benim-guzel-ailem

Deniz ve Kaan birbirlerine karşı inat havuzunun içinde mücadele vermektedir. Aslında biri geri adım atsa belki de her şey süt liman olacaktır. Kaan, Denizle yaşadıklarını anlatmak ve içini dökmek için Oğuz'la buluşur. Oğuz, Deniz'in gerçekten temiz yürekli olduğunu birini anlatıp Kaan'ı yumuşatmak ister. Canan, yolda Feryal'e yakalanır ve onun cafe'sinde bir kahve içmeye mecbur kalır.

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Benim Güzel Ailem dizisi 4. Yeni ve son bölüm izle ekranı! TRT1 ile Benim Güzel Ailem dizisi 4. bölüm TEK PARÇA izle!

Feryal, Canan'ı sıkıştırır. Çocuklarından vurmaya çalışır. Canan sinirden adeta barut fıçısına dönmüştür. Rasim dükkana gelen Canan'ı sakinleştirmeye çalışır ama Canan Rasim'e Feryal'in söylediklerini söyleyemez. Çünkü Rasim'in henüz Derya ve Ferdi'nin eşlerinden ayrıldıkları için eve döndüklerinden haberi yoktur. Bunlar yetmezmiş gibi o anda Derya'nın itirafı da bomba etkisi oluşturur. Ailesine aldatılma hikayesinden bahseder.

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