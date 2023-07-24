Giriş Tarihi: 24.07.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 11:56

BENZİN FİYATI GÜNCEL DURUM: İstanbul, Ankara, İzmir, Motorin (mazot) ve Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam veya indirim var mı?

Petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenerek yükselen benzin ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Özellikle araç sahipleri illere göre akaryakıt fiyatlarını benzinliklere gitmeden önce araştırıyor. Bu noktada "Akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir, Motorin (mazot) ve Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam veya indirim var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Brent petrol 80 doların üzerinde fiyatlanırken, dolar kuru da 27 TL'ye civarında seyrediyor. Peki, 24 Temmuz 2023 Akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir, Motorin (mazot) ve Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam veya indirim var mı? İşte güncel rakamlar.