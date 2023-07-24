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Haberler Fotohaber BENZİN FİYATI GÜNCEL DURUM: İstanbul, Ankara, İzmir, Motorin (mazot) ve Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam veya indirim var mı?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 11:56

BENZİN FİYATI GÜNCEL DURUM: İstanbul, Ankara, İzmir, Motorin (mazot) ve Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam veya indirim var mı?

Petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenerek yükselen benzin ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Özellikle araç sahipleri illere göre akaryakıt fiyatlarını benzinliklere gitmeden önce araştırıyor. Bu noktada "Akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir, Motorin (mazot) ve Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam veya indirim var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Brent petrol 80 doların üzerinde fiyatlanırken, dolar kuru da 27 TL'ye civarında seyrediyor. Peki, 24 Temmuz 2023 Akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir, Motorin (mazot) ve Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam veya indirim var mı? İşte güncel rakamlar.

BENZİN FİYATI GÜNCEL DURUM: İstanbul, Ankara, İzmir, Motorin mazot ve Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam veya indirim var mı?

Benzin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleriyle yakından takip ediliyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre yarından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları için yeni bir artış söz konusu. Bu kapsamda ise detaylar gündemde. Sabah saatleriyle beraber "Akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir, Motorin (mazot) ve Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam veya indirim var mı?" soruları yanıt arıyor. İşte Motorin (mazot) ve Benzin fiyatı son durum.

BENZİN FİYATI GÜNCEL DURUM: İstanbul, Ankara, İzmir, Motorin mazot ve Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam veya indirim var mı?

BENZİN FİYATI İÇİN 2 TL ZAM BEKLENİYOR

Benzin fiyatı için yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 TL zam bekleniyor.

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BENZİN FİYATI GÜNCEL DURUM: İstanbul, Ankara, İzmir, Motorin mazot ve Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam veya indirim var mı?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni bir indirim-zam beklenmiyor.

BENZİN FİYATI GÜNCEL DURUM: İstanbul, Ankara, İzmir, Motorin mazot ve Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam veya indirim var mı?

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte Ankara, İstanbul ve İzmir'de benzin fiyatı ve motorin fiyatları:

BENZİN FİYATI GÜNCEL DURUM: İstanbul, Ankara, İzmir, Motorin mazot ve Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam veya indirim var mı?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 33,87 TL
Ankara 34,35 TL
İzmir 34,52 TL

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