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Haberler Fotohaber MOTORİN BENZİN FİYATI SON DAKİKA | 6 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 06.06.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 16:04

MOTORİN BENZİN FİYATI SON DAKİKA | 6 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?

Benzin fiyatları gerek zam gerekse indirim gibi haberlerle gündemde yer edinmeye devam ediyor. Şimdilerde piyasayı yakından takip etmek isteyen vatandaşlar "6 Haziran 2023 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,36 TL'lik bir zam bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi? İşte son durum ve detaylar...

MOTORİN BENZİN FİYATI SON DAKİKA | 6 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?

Geçen hafta benzine gelen 66 kuruşluk zammın ardından bu hafta da motorine zam geliyor. Özellikle araç sahipleri konuya ilişkin olarak güncel satış fiyatlarını araştırmaya başladı. Bu noktada "6 Haziran 2023 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı son durum...

MOTORİN BENZİN FİYATI SON DAKİKA | 6 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,36 TL'lik bir zam bekleniyor.

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MOTORİN BENZİN FİYATI SON DAKİKA | 6 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.

MOTORİN BENZİN FİYATI SON DAKİKA | 6 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

MOTORİN BENZİN FİYATI SON DAKİKA | 6 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 19,38 TL
Ankara 19,77 TL
İzmir 19,88 TL

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