Giriş Tarihi: 06.06.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 16:04

MOTORİN BENZİN FİYATI SON DAKİKA | 6 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?

Benzin fiyatları gerek zam gerekse indirim gibi haberlerle gündemde yer edinmeye devam ediyor. Şimdilerde piyasayı yakından takip etmek isteyen vatandaşlar "6 Haziran 2023 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,36 TL'lik bir zam bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi? İşte son durum ve detaylar...