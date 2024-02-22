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Haberler Fotohaber Berat Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı kılınışı
Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:58

Berat Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı kılınışı

Berat Kandili namazı kılınışı ve rekat sayısı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Mübarek Ramazan ayının gelişini müjdeleyen Berat Kandili, bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek. İslam alemi için büyük önem taşıyan kandil günlerinde dua etmek, namaz kılmak, zikir ve tesbih çekmek gibi ibadetler yapılması tavsiye ediliyor. Bu sebeple kandil gününün yaklaşmasıyla beraber 100 rekat ve 12 rekâtlık Berat Kandili namazı kılınışı ve rekat bilgisi sorgulanıyor. İbadetlerini doğru şekilde eda etmek isteyenler ''Berat Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?'' merak ediyor. Peki; 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili gecesi kılınacak namaz nedir? İşte yanıtı

Berat Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı kılınışı

Berat Kandili namazı kılınışı ve rekat bilgisi mübarek geceye kısa süre kala gündeme geldi. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinen Berat Kandili Gecesi, bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek. Bu değerli ve kıymetli geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen İslam alemi, Berat Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, namazda okunacak dualar neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Adım adım 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı kılınışı ve namazda okunacak dualar haberimizde yer alıyor. Peki, Berat Kandili'nde kılınacak namaz nedir? İşte detaylar.

Berat Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı kılınışı

BERAT KANDİLİ CUMARTESİ GÜNÜ İDRAK EDİLECEK

Berat Kandili, 12 Ocak'ta başlayan üç ayların ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili, bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek.

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Berat Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı kılınışı

100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi, senin rıza-i şerifin için namaza. Beni afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpten, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süeda (iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına, hayır namazına" diye niyet edilebilir.

Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.

Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatta 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir. Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.

Berat Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı kılınışı

BERAT KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

İslam alemi tarafından idrak edilen kandiller ve diğer dini geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, Berat Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam namazıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan net bir açıklama olmasa da yatsı namazı ile de ibadetlerini devam ettirebilir.

Berat Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı kılınışı

NAFİLE NAMAZI KAÇ REKATTIR, NE ZAMAN KILINIR?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır.

Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir.

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