Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
11:58
Berat Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı kılınışı
Berat Kandili namazı kılınışı ve rekat sayısı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Mübarek Ramazan ayının gelişini müjdeleyen Berat Kandili, bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek. İslam alemi için büyük önem taşıyan kandil günlerinde dua etmek, namaz kılmak, zikir ve tesbih çekmek gibi ibadetler yapılması tavsiye ediliyor. Bu sebeple kandil gününün yaklaşmasıyla beraber 100 rekat ve 12 rekâtlık Berat Kandili namazı kılınışı ve rekat bilgisi sorgulanıyor. İbadetlerini doğru şekilde eda etmek isteyenler ''Berat Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?'' merak ediyor. Peki; 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili gecesi kılınacak namaz nedir? İşte yanıtı