Haberler Fotohaber Berat Kandili mesajları ve sözleri: En yeni, duygu yüklü, dualı, hadisli ve resimli Kandil mesajları
Giriş Tarihi: 02.02.2026 07:34

Berat Kandili mesajları ve sözleri: En yeni, duygu yüklü, dualı, hadisli ve resimli Kandil mesajları

İslam aleminde affın, arınmanın ve rahmetin sembolü olarak kabul edilen Berat Kandili, dualar ve ibadetlerle idrak ediliyor. Bu mübarek gecede sevdiklerine anlamlı dilekler iletmek isteyenler için en güzel, dualı ve resimli Berat Kandili mesajları ile sözleri bir araya getirildi.

Berat Kandili'nin manevi atmosferiyle birlikte "Hayırlı Kandiller" mesajları da yeniden gündeme geldi. Gönülleri buluşturan bu özel gecede paylaşılabilecek kısa, uzun, dualı ve resimli kandil mesajları, sevdiklerine güzel temennilerde bulunmak isteyenler için özenle hazırlandı.

EN GÜZEL BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Berat Kandili'nin affa, huzura ve gönül ferahlığına vesile olması dileğiyle… Hayırlı kandiller.

Bu mübarek gecede rahmet kapıları ardına kadar açılsın, dualarınız kabul olsun.

Berat gecesinin nuru kalbinizi, bereketi hayatınızı aydınlatsın.

DUALI BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Ya Rabbi, bu mübarek Berat gecesinde bizleri affına nail olan kullarından eyle. Hayırlı kandiller.

Allah'ım, gönüllerimizi arındırdığın bu gecede dualarımızı kabul eyle. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Rabbim, bu gecenin hürmetine geçmişimizi affet, geleceğimizi hayırla doldur.

ANLAMLI VE MANEVÎ MESAJLAR

Berat Kandili; arınmanın, bağışlanmanın ve yeni bir başlangıcın adıdır. Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini dilerim.

Dualarla geçirilen bu kutlu gecede kalplerin huzurla dolmasını, umutların yeniden yeşermesini temenni ederim. Hayırlı kandiller.

KISA VE RESİMLİ PAYLAŞIMA UYGUN MESAJLAR

Affın ve rahmetin gecesi… Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Hayırlı kandiller.

Berat gecesinin bereketi üzerinize olsun.

YENİ KANDİL MESAJLARI

Şaban ayının bu müstesna gecesinde, affın ve rahmetin tecelli ettiğine inanıyoruz. Berat Kandili'nin gönüllerimize huzur, hayatımıza bereket, dualarımıza kabul getirmesini diliyorum. Hayırlı kandiller.

Berat Kandili; kulun Rabbine yöneldiği, umutla af dilediği mübarek bir gecedir. Bu anlamlı gecenin sizlere sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ederim.

WHATSAPP DURUMU İÇİN KISA MESAJLAR

Berat gecesinin nuru kalbinizi aydınlatsın. Hayırlı kandiller.

Affın ve rahmetin gecesi… Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Duaların kabul, gönüllerin huzurla dolduğu bir kandil olsun.

Berat Kandili'nin bereketi üzerinize olsun.

Bu mübarek gecede tüm dualar kabul olsun. Hayırlı kandiller.

DUALI – KISA VE ETKİLİ MESAJLAR

Ya Rabbi, bu mübarek gecede bizleri affına mazhar eyle. Hayırlı kandiller.

Allah'ım, Berat gecesinin hürmetine kalplerimizi temizle, dualarımızı kabul eyle.

Rabbim, bu gecede bizleri berat eden kullarından eylesin.

RESİMLİ PAYLAŞIMLARA UYGUN ANLAMLI MESAJLAR

Affın, rahmetin ve bereketin gecesi… Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Dualarla geçirilen bu mübarek gecede huzur ve umut sizinle olsun.

Berat gecesinin feyzi gönüllerinize dolsun.

