Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:17

Beslenme ve Diyetetik taban puanları 2023: ÖSYM Beslenme ve Diyetetik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Beslenme ve Diyetetik taban puanları, ÖSYM YÖK Atlas aracılığıyla üniversite tercihi yapmaya hazırlanan adaylarca araştırılıyor. Sağlık kuruluşlarında, özel kurumlarda, spor salonlarında diyetisyen olarak görev yapmak isteyen üniversiteli adayları Beslenme ve Diyetetik taban puanları için araştırmaları hızlandırdı. Sayısal puanı ile alım yapan bu bölümde Türkçe ya da İngilizce olarak 4 yıl öğrenim görmek için okulların başarı sıralamasını ve taban puanlarını bilmek gerekiyor. İşte 2023 Beslenme ve Diyetetik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları.