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Haberler Fotohaber Beslenme ve Diyetetik taban puanları 2023: ÖSYM Beslenme ve Diyetetik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:17

Beslenme ve Diyetetik taban puanları 2023: ÖSYM Beslenme ve Diyetetik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Beslenme ve Diyetetik taban puanları, ÖSYM YÖK Atlas aracılığıyla üniversite tercihi yapmaya hazırlanan adaylarca araştırılıyor. Sağlık kuruluşlarında, özel kurumlarda, spor salonlarında diyetisyen olarak görev yapmak isteyen üniversiteli adayları Beslenme ve Diyetetik taban puanları için araştırmaları hızlandırdı. Sayısal puanı ile alım yapan bu bölümde Türkçe ya da İngilizce olarak 4 yıl öğrenim görmek için okulların başarı sıralamasını ve taban puanlarını bilmek gerekiyor. İşte 2023 Beslenme ve Diyetetik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları.

Beslenme ve Diyetetik taban puanları 2023: ÖSYM Beslenme ve Diyetetik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM YÖK Atlas ile Beslenme ve Diyetetik taban puanları belli oldu. 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihlerini doldurmaya hazırlanan ve diyetisyen olmayı planlayan adaylar, ÖSYM Beslenme ve Diyetetik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları için araştırmalara başladı. İşte ÖSYM bilgileri ışığında Beslenme ve Diyetetik puanları!

Beslenme ve Diyetetik taban puanları 2023: ÖSYM Beslenme ve Diyetetik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 11+0
8+0
9+0
6+0		 11+0
8+0
9+0
6+0		 274.873
244.459
265.000
197.022		 306,26807
264,76365
295,56834
296,30117
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
10+0
9+0
6+0		 9
10
9
6		 136.724
144.521
106.000
103.024		 375,30960
310,98927
393,03049
357,57198
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 40+0
47+0
42+0
42+0		 40
17
42
42		 423.071
Dolmadı
555.000
388.622		 266,80184
Dolmadı
227,63000
240,54864
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
7+0
7+0
4+0		 9
7
7
4		 58.426
57.941
58.000
43.194		 447,94102
383,27719
446,04107
429,68378
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
12+0
13+0
8+0		 12
12
13
8		 72.197
67.209
66.500
40.759		 432,79130
373,45634
436,25201
433,25464
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
8+0
7+0		 8
8
8
7		 74.377
72.402
67.700
52.771		 430,50606
368,25492
434,96856
415,89513
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
110+3
110+3
110+3		 103
113
113
113		 75.721
63.437
55.600
49.274		 429,09560
377,38875
448,72620
420,76184
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
9+0
9+0
 9
9
9
 77.949
61.766
63.300
 426,81600
379,16413
439,97737
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
10+0
10+0
6+0		 7
10
10
6		 88.071
79.451
64.100
48.806		 416,65201
361,38041
439,05674
421,47448

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Beslenme ve Diyetetik taban puanları 2023: ÖSYM Beslenme ve Diyetetik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
9+0
9+0
6+0		 9
9
9
6		 88.110
64.622
58.900
34.839		 416,62001
376,12603
444,96101
442,45411
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 11+0
11+0
10+0
6+0		 11
11
10
6		 88.343
78.948
66.700
52.423		 416,40260
361,85634
436,00705
416,37529
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
12+0
14+0
10+0		 12
12
14
10		 90.202
70.021
65.400
50.396		 414,59553
370,59779
437,55758
419,13368
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
70+2
70+2
70+2		 62
72
72
72		 98.262
84.685
68.400
58.141		 407,13454
356,44386
434,15928
408,64580
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 103.177
91.761
76.300
63.327		 402,58412
350,13425
424,99174
401,75391
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 110.092
94.193
76.000
61.200		 396,51579
348,05099
425,38331
404,53462
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
7+0
7+0
5+0		 8
7
7
5		 114.009
102.575
83.900
59.764		 393,12612
341,06370
416,66332
406,48464
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
9+0
10+0
10+0		 9
9
10
10		 116.008
103.169
87.200
79.210		 391,42598
340,57386
413,01394
382,41379
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
100+3
100+3
100+3		 93
103
103
103		 118.813
103.262
83.900
71.128		 389,11880
340,49103
416,54982
392,00109
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
8+0
5+0		 8
8
8
5		 125.496
119.935
86.800
75.485		 383,75612
327,47497
413,43482
386,76438
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
9+0
7+0
6+0		 9
9
7
6		 125.552
101.348
94.100
68.635		 383,70150
342,07700
405,69211
395,04209
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 4+0
9+0
9+0
5+0		 4
9
9
5		 125.571
120.058
94.000
87.843		 383,69037
327,38888
405,87283
372,74355
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 11+0
11+0
11+0
7+0		 11
11
11
7		 126.298
99.069
92.500
65.771		 383,09810
343,97384
407,44304
398,58724
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
9+0
9+0
 9
9
9
 132.020
125.828
127.000
 378,70989
323,27435
374,42170
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
7+0
6+0
4+0		 5
7
6
4		 134.500
117.028
99.000
65.703		 376,87570
329,58199
400,66231
398,67703
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
10+0
9+0
6+0		 9
10
9
6		 136.724
144.521
106.000
103.024		 375,30960
310,98927
393,03049
357,57198
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
7+0
7+0
5+0		 7
7
7
5		 137.123
122.339
103.000
78.877		 375,03282
325,74401
396,57520
382,79409
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 138.106
120.791
102.000
88.893		 374,32514
326,83675
397,11249
371,70094
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
12+0
14+0
9+0		 12
12
14
9		 140.583
103.686
92.600
77.832		 372,50825
340,11174
407,33776
384,00271
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 144.684
122.875
99.400
79.511		 369,62060
325,32958
400,30506
382,05048
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
9+0
9+0
6+0		 10
9
9
6		 147.456
124.524
101.000
85.201		 367,75892
324,15532
398,15842
375,60482
Beslenme ve Diyetetik taban puanları 2023: ÖSYM Beslenme ve Diyetetik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
11+0
11+0
7+0		 6
11
11
7		 148.992
135.310
106.000
72.650		 366,70444
316,83234
392,70088
390,17961
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 40+1


 41


 152.057


 364,66678
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
12+0
12+0
8+0		 12
12
12
8		 152.508
125.527
123.000
106.155		 364,35022
323,48318
377,37649
354,74622
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 75+2
75+2
70+2
70+2		 77
77
72
72		 153.428
134.090
102.000
85.250		 363,75504
317,61501
396,98758
375,55572
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 4+0
6+0
5+0
5+0		 4
6
5
5		 155.272
155.149
174.000
148.615		 362,51216
304,69784
339,57850
322,19191
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
8+0
8+0
 6
8
8
 156.744
150.750
122.000
 361,54689
307,24236
378,09937
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 157.915
138.528
107.000
87.595		 360,77096
314,70828
392,09759
372,99643
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 11+0
12+0
10+0
6+0		 11
12
10
6		 158.286
136.395
111.000
88.217		 360,53622
316,10173
387,97249
372,38831
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Ankara) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 159.160
142.158
110.000
98.743		 359,95841
312,41462
389,62588
361,72249
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0

 6
6

 159.647
168.575

 359,65706
297,31918
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
8+0
7+0
5+0		 6
8
7
5		 161.803
147.296
119.000
95.685		 358,32718
309,30573
380,75143
364,74121
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
12+0
10+0
 9
12
10
 161.914
152.606
132.000
 358,24166
306,16086
370,24935
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
22+0
6+0		 8
8
22
6		 168.520
146.752
135.000
90.171		 354,31826
309,63872
367,38674
370,33926
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 169.959
148.373
122.000
95.619		 353,51755
308,64313
378,62607
364,81019
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
10+0

 8
10

 171.017
158.455

 352,87953
302,84295
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
9+0
9+0
 5
9
9
 171.046
159.427
167.000
 352,86393
302,28556
344,38210
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 3+0
6+0
10+0
 3
6
10
 172.260
165.947
161.000
 352,14332
298,68977
348,08152
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
9+0
9+0
6+0		 5
9
9
6		 174.838
167.024
146.000
109.588		 350,64087
298,13103
359,24787
351,64388
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 4+0
6+0
6+0
4+0		 4
6
6
4		 180.241
139.627
135.000
98.051		 347,61042
314,00358
367,56037
362,39226
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
8+0
8+0
5+0		 6
8
8
5		 181.328
172.496
133.000
97.756		 347,00972
295,28686
369,01642
362,67669
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 182.967
156.617
127.000
112.782		 346,09458
303,91662
374,22551
348,82656
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
9+0

 6
9

 185.914
184.529

 344,53191
289,28233
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 186.926
157.147
130.000
108.989		 344,02488
303,59805
371,42329
352,15157
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
9+0
12+0
 6
9
12
 187.176
179.440
201.000
 343,89888
291,81460
324,36784
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0

 8
8

 191.043
179.877

 341,80759
291,59533
Beslenme ve Diyetetik taban puanları 2023: ÖSYM Beslenme ve Diyetetik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 193.310
168.650
136.000
120.013		 340,62319
297,27499
366,94507
342,69293
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 3+0
6+0

 3
6

 196.301
211.518

 339,13300
277,32638
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
12+0

 6
12

 198.203
178.250

 338,16122
292,39374
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 203.411
176.276
136.000
108.464		 335,63255
293,36404
367,06699
352,61158
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0
5+0
4+0		 6
6
5
4		 205.483
163.179
144.000
115.420		 334,63200
300,17730
360,46593
346,52309
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 22+0
21+0
19+0
10+0		 22+0
21+0
19+0
10+0		 205.646
192.771
157.000
162.606		 334,56410
285,42169
351,15613
313,77618
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 205.916
179.578
144.000
128.237		 334,44530
291,74833
360,65789
336,35558
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
10+0
9+0
 5
10
9
 208.657
206.868
219.000
 333,12453
279,26173
315,50875
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 40+0
40+0
44+0
30+0		 40
40
44
30		 208.699
153.930
132.000
116.317		 333,10320
305,41083
369,92672
345,73472
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 210.297
178.409
141.000
114.459		 332,36228
292,31588
362,93221
347,33397
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
8+0
5+0		 8
8
8
5		 210.411
156.764
132.000
107.387		 332,30942
303,82703
370,26517
353,64946
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 30+1


 31


 222.115


 326,98429
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 232.419
198.492
154.000
140.964		 322,54906
282,90394
353,01308
327,22900
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
9+0
8+0
6+0		 9
9
8
6		 234.336
196.292
145.000
129.720		 321,73115
283,87504
359,78910
335,20045
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 234.644
213.646
176.000
151.424		 321,61018
276,46167
338,84702
320,43202
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
9+0
11+0
8+0		 7
9
11
8		 239.597
229.519
182.000
129.084		 319,58238
270,17723
335,02389
335,68339
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 239.894
207.847
169.000
145.255		 319,46977
278,86207
343,01788
324,41872
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 30+1


 31


 240.148


 319,37097
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
10+0
10+0
6+0		 10
10
10
6		 240.891
180.296
152.000
89.694		 319,06113
291,38937
354,81239
370,87657
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 66+0
66+0
74+0
85+0		 66
66
74
85		 240.913
225.201
164.000
167.845		 319,05054
271,84198
346,18231
310,79989
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 65+2
65+2
60+2
60+2		 67
67
62
62		 243.173
214.649
170.000
153.065		 318,13177
276,06356
342,27555
319,43597
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0
2+0
 2
2
2
 248.842
225.192
172.000
 315,88848
271,84694
340,95834
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2

 82
82

 249.116
231.075

 315,77047
269,56653
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Yüksekokulu		 Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 258.848
237.563
207.000
178.021		 312,01605
267,15936
321,36084
305,38768
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 4+0
7+0
5+0
3+0		 4
7
5
3		 259.348
225.103
163.000
116.665		 311,83848
271,87969
346,86203
345,45860
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 262.284
238.981
194.000
162.748		 310,76747
266,67009
328,16734
313,69119
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 75+2
75+2
70+2
70+2		 77
77
72
72		 262.362
243.478
177.000
152.997		 310,73734
265,11927
337,89481
319,48332
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 51+0
51+0

 51
51

 264.254
283.051

 310,04020
252,56996
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 267.887
241.480
211.000
 308,74915
265,79933
319,15035
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 11+0
8+0
9+0
6+0		 11+0
8+0
9+0
6+0		 274.873
244.459
265.000
197.022		 306,26807
264,76365
295,56834
296,30117
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 31+0
31+0
27+0
14+0		 31
31
27
14		 275.465
253.118
200.000
129.637		 306,05843
261,83190
324,68532
335,25325
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 50+2


 52


 276.197


 305,81321
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 28+0
23+0
23+0
21+0		 28
23
23
21		 276.250
237.950
219.000
242.192		 305,80083
267,02588
315,27248
278,38580
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
6+0
4+0		 8
8
6
4		 277.505
307.373
175.000
154.067		 305,38052
245,86367
339,11819
318,82375
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 284.843
239.476
184.000
157.715		 302,84806
266,48728
333,86822
316,60243
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 31+0
36+0
32+0
15+0		 31
36
32
15		 288.436
304.212
233.000
210.530		 301,66703
246,70925
308,95765
290,43520
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 288.606
247.978
209.000
183.417		 301,61329
263,55375
320,38593
302,68740
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu		 Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 293.736
262.075
235.000
192.658		 299,93212
258,94155
307,84547
298,31502
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2

 72
72

 299.844
278.932

 297,98120
253,76537
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 303.481
275.553
222.000
195.087		 296,84420
254,78662
313,76555
297,19075
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 62
62

 304.503
293.036

 296,53355
249,76508
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 62
62

 305.099
298.429

 296,34622
248,26544
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
70+2
70+2
70+2		 62
72
72
72		 305.384
288.934
241.000
201.059		 296,26078
250,90068
305,43936
294,46870
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 30+1


 31


 306.846


 295,82410
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2

 52
52

 313.899
308.408

 293,69357
245,57926
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
40+1

 52
41

 319.282
305.789

 292,08462
246,28309
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 319.650
283.815
244.000
213.407		 291,96463
252,34897
304,11516
289,26199
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 45+2
40+1

 47
41

 322.198
304.147

 291,21348
246,72426
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 323.029
296.117
259.000
 290,98634
248,91869
298,14833
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 326.252
299.297
256.000
225.805		 290,09831
248,03712
299,34275
284,32838
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 326.655
294.742
259.000
230.467		 289,97970
249,28613
298,07132
282,59377
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 328.413
315.600
272.000
247.765		 289,48214
243,71612
293,05068
276,41040
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 16+0
8+0
7+0
7+0		 16
8
7
7		 329.630
285.686
243.000
205.394		 289,14490
251,79972
304,52520
292,58959
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 33+0


 33


 334.514


 287,75557
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 338.396
319.212
267.000
245.944		 286,68949
242,78576
294,97912
277,05526
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 18+0
9+0
10+0
8+0		 18
9
10
8		 339.704
272.663
285.000
192.554		 286,32573
255,65988
288,28218
298,36374
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 30+0
30+0
28+0
24+0		 30
30
28
24		 343.145
306.572
275.000
281.289		 285,36442
246,07706
291,94781
265,80450
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 34+0
34+0

 34
34

 343.500
372.717

 285,27044
228,93671
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 75+2
75+2
70+2
70+2		 77
77
72
72		 343.638
329.535
273.000
266.286		 285,23493
240,25656
292,60021
270,36145
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 347.451
331.281
274.000
247.994		 284,22044
239,84461
292,38318
276,33072
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 28+0
28+0
33+0
35+0		 28
28
33
35		 348.894
356.708
375.000
305.822		 283,82904
233,73275
261,46171
259,05863
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 34+0
42+0
42+0
23+0		 34
42
42
23		 350.543
378.828
332.000
228.599		 283,41131
225,97445
272,94707
283,30352
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