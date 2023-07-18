Beslenme ve Diyetetik taban puanları 2023: ÖSYM Beslenme ve Diyetetik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Beslenme ve Diyetetik taban puanları, ÖSYM YÖK Atlas aracılığıyla üniversite tercihi yapmaya hazırlanan adaylarca araştırılıyor. Sağlık kuruluşlarında, özel kurumlarda, spor salonlarında diyetisyen olarak görev yapmak isteyen üniversiteli adayları Beslenme ve Diyetetik taban puanları için araştırmaları hızlandırdı. Sayısal puanı ile alım yapan bu bölümde Türkçe ya da İngilizce olarak 4 yıl öğrenim görmek için okulların başarı sıralamasını ve taban puanlarını bilmek gerekiyor. İşte 2023 Beslenme ve Diyetetik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları.
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
8+0
9+0
6+0
|11+0
8+0
9+0
6+0
|274.873
244.459
265.000
197.022
|306,26807
264,76365
295,56834
296,30117
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
10+0
9+0
6+0
|9
10
9
6
|136.724
144.521
106.000
103.024
|375,30960
310,98927
393,03049
357,57198
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|40+0
47+0
42+0
42+0
|40
17
42
42
|423.071
Dolmadı
555.000
388.622
|266,80184
Dolmadı
227,63000
240,54864
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
7+0
7+0
4+0
|9
7
7
4
|58.426
57.941
58.000
43.194
|447,94102
383,27719
446,04107
429,68378
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
13+0
8+0
|12
12
13
8
|72.197
67.209
66.500
40.759
|432,79130
373,45634
436,25201
433,25464
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
8+0
7+0
|8
8
8
7
|74.377
72.402
67.700
52.771
|430,50606
368,25492
434,96856
415,89513
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
110+3
110+3
110+3
|103
113
113
113
|75.721
63.437
55.600
49.274
|429,09560
377,38875
448,72620
420,76184
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
9+0
—
|9
9
9
—
|77.949
61.766
63.300
—
|426,81600
379,16413
439,97737
—
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
10+0
10+0
6+0
|7
10
10
6
|88.071
79.451
64.100
48.806
|416,65201
361,38041
439,05674
421,47448
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
9+0
6+0
|9
9
9
6
|88.110
64.622
58.900
34.839
|416,62001
376,12603
444,96101
442,45411
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
10+0
6+0
|11
11
10
6
|88.343
78.948
66.700
52.423
|416,40260
361,85634
436,00705
416,37529
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
14+0
10+0
|12
12
14
10
|90.202
70.021
65.400
50.396
|414,59553
370,59779
437,55758
419,13368
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|98.262
84.685
68.400
58.141
|407,13454
356,44386
434,15928
408,64580
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|103.177
91.761
76.300
63.327
|402,58412
350,13425
424,99174
401,75391
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|110.092
94.193
76.000
61.200
|396,51579
348,05099
425,38331
404,53462
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
7+0
7+0
5+0
|8
7
7
5
|114.009
102.575
83.900
59.764
|393,12612
341,06370
416,66332
406,48464
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
10+0
10+0
|9
9
10
10
|116.008
103.169
87.200
79.210
|391,42598
340,57386
413,01394
382,41379
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
100+3
100+3
100+3
|93
103
103
103
|118.813
103.262
83.900
71.128
|389,11880
340,49103
416,54982
392,00109
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
8+0
5+0
|8
8
8
5
|125.496
119.935
86.800
75.485
|383,75612
327,47497
413,43482
386,76438
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
7+0
6+0
|9
9
7
6
|125.552
101.348
94.100
68.635
|383,70150
342,07700
405,69211
395,04209
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|4+0
9+0
9+0
5+0
|4
9
9
5
|125.571
120.058
94.000
87.843
|383,69037
327,38888
405,87283
372,74355
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
11+0
7+0
|11
11
11
7
|126.298
99.069
92.500
65.771
|383,09810
343,97384
407,44304
398,58724
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
9+0
—
|9
9
9
—
|132.020
125.828
127.000
—
|378,70989
323,27435
374,42170
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
7+0
6+0
4+0
|5
7
6
4
|134.500
117.028
99.000
65.703
|376,87570
329,58199
400,66231
398,67703
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
10+0
9+0
6+0
|9
10
9
6
|136.724
144.521
106.000
103.024
|375,30960
310,98927
393,03049
357,57198
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
7+0
7+0
5+0
|7
7
7
5
|137.123
122.339
103.000
78.877
|375,03282
325,74401
396,57520
382,79409
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|138.106
120.791
102.000
88.893
|374,32514
326,83675
397,11249
371,70094
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
14+0
9+0
|12
12
14
9
|140.583
103.686
92.600
77.832
|372,50825
340,11174
407,33776
384,00271
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|144.684
122.875
99.400
79.511
|369,62060
325,32958
400,30506
382,05048
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
9+0
9+0
6+0
|10
9
9
6
|147.456
124.524
101.000
85.201
|367,75892
324,15532
398,15842
375,60482
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
11+0
11+0
7+0
|6
11
11
7
|148.992
135.310
106.000
72.650
|366,70444
316,83234
392,70088
390,17961
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|152.057
—
—
—
|364,66678
—
—
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
12+0
8+0
|12
12
12
8
|152.508
125.527
123.000
106.155
|364,35022
323,48318
377,37649
354,74622
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|75+2
75+2
70+2
70+2
|77
77
72
72
|153.428
134.090
102.000
85.250
|363,75504
317,61501
396,98758
375,55572
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|4+0
6+0
5+0
5+0
|4
6
5
5
|155.272
155.149
174.000
148.615
|362,51216
304,69784
339,57850
322,19191
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
8+0
8+0
—
|6
8
8
—
|156.744
150.750
122.000
—
|361,54689
307,24236
378,09937
—
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|157.915
138.528
107.000
87.595
|360,77096
314,70828
392,09759
372,99643
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
12+0
10+0
6+0
|11
12
10
6
|158.286
136.395
111.000
88.217
|360,53622
316,10173
387,97249
372,38831
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Ankara) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|159.160
142.158
110.000
98.743
|359,95841
312,41462
389,62588
361,72249
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
—
—
|6
6
—
—
|159.647
168.575
—
—
|359,65706
297,31918
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
8+0
7+0
5+0
|6
8
7
5
|161.803
147.296
119.000
95.685
|358,32718
309,30573
380,75143
364,74121
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
12+0
10+0
—
|9
12
10
—
|161.914
152.606
132.000
—
|358,24166
306,16086
370,24935
—
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
22+0
6+0
|8
8
22
6
|168.520
146.752
135.000
90.171
|354,31826
309,63872
367,38674
370,33926
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|169.959
148.373
122.000
95.619
|353,51755
308,64313
378,62607
364,81019
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
10+0
—
—
|8
10
—
—
|171.017
158.455
—
—
|352,87953
302,84295
—
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
9+0
9+0
—
|5
9
9
—
|171.046
159.427
167.000
—
|352,86393
302,28556
344,38210
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
6+0
10+0
—
|3
6
10
—
|172.260
165.947
161.000
—
|352,14332
298,68977
348,08152
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
9+0
9+0
6+0
|5
9
9
6
|174.838
167.024
146.000
109.588
|350,64087
298,13103
359,24787
351,64388
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|4+0
6+0
6+0
4+0
|4
6
6
4
|180.241
139.627
135.000
98.051
|347,61042
314,00358
367,56037
362,39226
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
8+0
8+0
5+0
|6
8
8
5
|181.328
172.496
133.000
97.756
|347,00972
295,28686
369,01642
362,67669
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|182.967
156.617
127.000
112.782
|346,09458
303,91662
374,22551
348,82656
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
9+0
—
—
|6
9
—
—
|185.914
184.529
—
—
|344,53191
289,28233
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|186.926
157.147
130.000
108.989
|344,02488
303,59805
371,42329
352,15157
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
9+0
12+0
—
|6
9
12
—
|187.176
179.440
201.000
—
|343,89888
291,81460
324,36784
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
—
—
|8
8
—
—
|191.043
179.877
—
—
|341,80759
291,59533
—
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|193.310
168.650
136.000
120.013
|340,62319
297,27499
366,94507
342,69293
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
6+0
—
—
|3
6
—
—
|196.301
211.518
—
—
|339,13300
277,32638
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
12+0
—
—
|6
12
—
—
|198.203
178.250
—
—
|338,16122
292,39374
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|203.411
176.276
136.000
108.464
|335,63255
293,36404
367,06699
352,61158
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
5+0
4+0
|6
6
5
4
|205.483
163.179
144.000
115.420
|334,63200
300,17730
360,46593
346,52309
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|22+0
21+0
19+0
10+0
|22+0
21+0
19+0
10+0
|205.646
192.771
157.000
162.606
|334,56410
285,42169
351,15613
313,77618
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|205.916
179.578
144.000
128.237
|334,44530
291,74833
360,65789
336,35558
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
10+0
9+0
—
|5
10
9
—
|208.657
206.868
219.000
—
|333,12453
279,26173
315,50875
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|40+0
40+0
44+0
30+0
|40
40
44
30
|208.699
153.930
132.000
116.317
|333,10320
305,41083
369,92672
345,73472
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|210.297
178.409
141.000
114.459
|332,36228
292,31588
362,93221
347,33397
|SANKO ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
8+0
5+0
|8
8
8
5
|210.411
156.764
132.000
107.387
|332,30942
303,82703
370,26517
353,64946
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|222.115
—
—
—
|326,98429
—
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|232.419
198.492
154.000
140.964
|322,54906
282,90394
353,01308
327,22900
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
8+0
6+0
|9
9
8
6
|234.336
196.292
145.000
129.720
|321,73115
283,87504
359,78910
335,20045
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|234.644
213.646
176.000
151.424
|321,61018
276,46167
338,84702
320,43202
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
9+0
11+0
8+0
|7
9
11
8
|239.597
229.519
182.000
129.084
|319,58238
270,17723
335,02389
335,68339
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|239.894
207.847
169.000
145.255
|319,46977
278,86207
343,01788
324,41872
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|240.148
—
—
—
|319,37097
—
—
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
6+0
|10
10
10
6
|240.891
180.296
152.000
89.694
|319,06113
291,38937
354,81239
370,87657
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|66+0
66+0
74+0
85+0
|66
66
74
85
|240.913
225.201
164.000
167.845
|319,05054
271,84198
346,18231
310,79989
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|65+2
65+2
60+2
60+2
|67
67
62
62
|243.173
214.649
170.000
153.065
|318,13177
276,06356
342,27555
319,43597
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
—
|2
2
2
—
|248.842
225.192
172.000
—
|315,88848
271,84694
340,95834
—
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
—
—
|82
82
—
—
|249.116
231.075
—
—
|315,77047
269,56653
—
—
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Yüksekokulu
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|258.848
237.563
207.000
178.021
|312,01605
267,15936
321,36084
305,38768
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|4+0
7+0
5+0
3+0
|4
7
5
3
|259.348
225.103
163.000
116.665
|311,83848
271,87969
346,86203
345,45860
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|262.284
238.981
194.000
162.748
|310,76747
266,67009
328,16734
313,69119
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|75+2
75+2
70+2
70+2
|77
77
72
72
|262.362
243.478
177.000
152.997
|310,73734
265,11927
337,89481
319,48332
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
51+0
—
—
|51
51
—
—
|264.254
283.051
—
—
|310,04020
252,56996
—
—
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|267.887
241.480
211.000
—
|308,74915
265,79933
319,15035
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
8+0
9+0
6+0
|11+0
8+0
9+0
6+0
|274.873
244.459
265.000
197.022
|306,26807
264,76365
295,56834
296,30117
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|31+0
31+0
27+0
14+0
|31
31
27
14
|275.465
253.118
200.000
129.637
|306,05843
261,83190
324,68532
335,25325
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|276.197
—
—
—
|305,81321
—
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|28+0
23+0
23+0
21+0
|28
23
23
21
|276.250
237.950
219.000
242.192
|305,80083
267,02588
315,27248
278,38580
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
6+0
4+0
|8
8
6
4
|277.505
307.373
175.000
154.067
|305,38052
245,86367
339,11819
318,82375
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|284.843
239.476
184.000
157.715
|302,84806
266,48728
333,86822
316,60243
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|31+0
36+0
32+0
15+0
|31
36
32
15
|288.436
304.212
233.000
210.530
|301,66703
246,70925
308,95765
290,43520
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|288.606
247.978
209.000
183.417
|301,61329
263,55375
320,38593
302,68740
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|293.736
262.075
235.000
192.658
|299,93212
258,94155
307,84547
298,31502
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
—
—
|72
72
—
—
|299.844
278.932
—
—
|297,98120
253,76537
—
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|303.481
275.553
222.000
195.087
|296,84420
254,78662
313,76555
297,19075
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|304.503
293.036
—
—
|296,53355
249,76508
—
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|305.099
298.429
—
—
|296,34622
248,26544
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|305.384
288.934
241.000
201.059
|296,26078
250,90068
305,43936
294,46870
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|306.846
—
—
—
|295,82410
—
—
—
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|313.899
308.408
—
—
|293,69357
245,57926
—
—
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
40+1
—
—
|52
41
—
—
|319.282
305.789
—
—
|292,08462
246,28309
—
—
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|319.650
283.815
244.000
213.407
|291,96463
252,34897
304,11516
289,26199
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|45+2
40+1
—
—
|47
41
—
—
|322.198
304.147
—
—
|291,21348
246,72426
—
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|323.029
296.117
259.000
—
|290,98634
248,91869
298,14833
—
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|326.252
299.297
256.000
225.805
|290,09831
248,03712
299,34275
284,32838
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|326.655
294.742
259.000
230.467
|289,97970
249,28613
298,07132
282,59377
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|328.413
315.600
272.000
247.765
|289,48214
243,71612
293,05068
276,41040
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|16+0
8+0
7+0
7+0
|16
8
7
7
|329.630
285.686
243.000
205.394
|289,14490
251,79972
304,52520
292,58959
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|33+0
—
—
—
|33
—
—
—
|334.514
—
—
—
|287,75557
—
—
—
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|338.396
319.212
267.000
245.944
|286,68949
242,78576
294,97912
277,05526
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|18+0
9+0
10+0
8+0
|18
9
10
8
|339.704
272.663
285.000
192.554
|286,32573
255,65988
288,28218
298,36374
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|30+0
30+0
28+0
24+0
|30
30
28
24
|343.145
306.572
275.000
281.289
|285,36442
246,07706
291,94781
265,80450
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
34+0
—
—
|34
34
—
—
|343.500
372.717
—
—
|285,27044
228,93671
—
—
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|75+2
75+2
70+2
70+2
|77
77
72
72
|343.638
329.535
273.000
266.286
|285,23493
240,25656
292,60021
270,36145
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|347.451
331.281
274.000
247.994
|284,22044
239,84461
292,38318
276,33072
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|28+0
28+0
33+0
35+0
|28
28
33
35
|348.894
356.708
375.000
305.822
|283,82904
233,73275
261,46171
259,05863
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
42+0
42+0
23+0
|34
42
42
23
|350.543
378.828
332.000
228.599
|283,41131
225,97445
272,94707
283,30352