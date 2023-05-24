Beyin kaslarınızı çalıştıran en zorlu zeka soruları 2023 || Cevabını kimse bulamıyor!

Belçika'da bulunan dünyanın en derin havuzlarından biri olan Nemo 33 adındaki bu havuza ve oksijen tüpüyle dalış yaptın. Fakat bir süre sonra oksijenin azaldı ve sudan çıkmaya karar verdin. Ancak bir anda havuzun çıkış kapısı kapandı. Oksijen tüpündeki hava da yavaş yavaş bitiyor ve artık dayanma gücün neredeyse yok. Tam bu anda karşında üç tane kapı belirdi. Belki bu kapılardan biri hayatını kurtarabilir.

İlk kapının ardında timsahlar, ikinci kapının ardında zehirli bir gaz ve son kapının ardında da aç ve vahşi bir aslan bulunmakta. Peki, sen hayatta kalmak için bu üç kapıdan hangisini seçersin?