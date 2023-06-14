Giriş Tarihi: 14.06.2023 15:32
Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
15:32
BİM 16 HAZİRAN 2023 Cuma aktüel ürünler listesi ile bu hafta indirimli gelen ürünler neler? Dik süpürge, blender seti, akıllı tartı, saç kurutma makinesi bu cuma BİM'de!
BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Haziran 2023 Cuma günü raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Bu hafta da birbirinden farklı ürünler alıcısını bekliyor. Blender seti, dik süpürge, TV, fastfryer, akıllı tartı gibi pek çok ürün ile bu hafta BİM aktüel ürünler listesi dop dolu. Salı ve cuma günleri satışa sunulan aktüel ürünler kataloğu bu hafta da bütçe dostu olarak raflara iniyor. Peki, bu hafta BİM' de neler var? İşte, BİM 16 Haziran 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu tam liste….