BİM 16 HAZİRAN 2023 Cuma aktüel ürünler listesi ile bu hafta indirimli gelen ürünler neler? Dik süpürge, blender seti, akıllı tartı, saç kurutma makinesi bu cuma BİM'de!

Bu Cuma BİM aktüel ürünler listesi sorgulanıyor. Her Salı ve cuma günü raflarda yerini alan ürünler milyonlarca vatandaşın merceği altına alınıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Haziran 2023 yayınlandı. Bu hafta BİM'e akıllı tartı, saç kurutma makinesi, erkek kol saati gibi pek çok çeşit ürün geliyor. Peki, bu hafta BİM' de neler var? İşte, BİM 16 Haziran 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu tam liste…

16 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU