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Haberler Fotohaber BİM 16 HAZİRAN 2023 Cuma aktüel ürünler listesi ile bu hafta indirimli gelen ürünler neler? Dik süpürge, blender seti, akıllı tartı, saç kurutma makinesi bu cuma BİM'de!
Giriş Tarihi: 14.06.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 15:32

BİM 16 HAZİRAN 2023 Cuma aktüel ürünler listesi ile bu hafta indirimli gelen ürünler neler? Dik süpürge, blender seti, akıllı tartı, saç kurutma makinesi bu cuma BİM'de!

BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Haziran 2023 Cuma günü raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Bu hafta da birbirinden farklı ürünler alıcısını bekliyor. Blender seti, dik süpürge, TV, fastfryer, akıllı tartı gibi pek çok ürün ile bu hafta BİM aktüel ürünler listesi dop dolu. Salı ve cuma günleri satışa sunulan aktüel ürünler kataloğu bu hafta da bütçe dostu olarak raflara iniyor. Peki, bu hafta BİM' de neler var? İşte, BİM 16 Haziran 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu tam liste….

BİM 16 HAZİRAN 2023 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta da yine dop dolu: dik süpürge, uydu alıcı Google TV, blender seti…

Bu Cuma BİM aktüel ürünler listesi sorgulanıyor. Her Salı ve cuma günü raflarda yerini alan ürünler milyonlarca vatandaşın merceği altına alınıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Haziran 2023 yayınlandı. Bu hafta BİM'e akıllı tartı, saç kurutma makinesi, erkek kol saati gibi pek çok çeşit ürün geliyor. Peki, bu hafta BİM' de neler var? İşte, BİM 16 Haziran 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu tam liste…

16 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

BİM 16 HAZİRAN 2023 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta da yine dop dolu: dik süpürge, uydu alıcı Google TV, blender seti…
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BİM 16 HAZİRAN 2023 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta da yine dop dolu: dik süpürge, uydu alıcı Google TV, blender seti…
BİM 16 HAZİRAN 2023 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta da yine dop dolu: dik süpürge, uydu alıcı Google TV, blender seti…
BİM 16 HAZİRAN 2023 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta da yine dop dolu: dik süpürge, uydu alıcı Google TV, blender seti…
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