Giriş Tarihi: 22.11.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 14:39

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 24-28 KASIM: Bu Cuma Bim'de Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, Fakir Toz torbasız Süpürge, 4 çekmeceli Derin Dondurucu satışta!

Bim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu Cuma Bim'de birbirinden farklı ürünler satışa çıkacak. 24 Kasım tarihi itibariyle "Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, Fakir Toz torbasız Süpürge, 4 çekmeceli Derin Dondurucu, Casper VIA M30 Plus cep Telefonu, TV Sehpası, Tefal Krep Tavası, Tefal Manuel Rondo" ürünleri Bim mağazalarındaki raflarda yerini alacak. Peki, Bu Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu ile neler var, hangi ürünler gelecek, indirimli ürünler var mı? İşte,24-28 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...