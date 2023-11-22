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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 24-28 KASIM: Bu Cuma Bim'de Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, Fakir Toz torbasız Süpürge, 4 çekmeceli Derin Dondurucu satışta!
Giriş Tarihi: 22.11.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 14:39

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 24-28 KASIM: Bu Cuma Bim'de Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, Fakir Toz torbasız Süpürge, 4 çekmeceli Derin Dondurucu satışta!

Bim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu Cuma Bim'de birbirinden farklı ürünler satışa çıkacak. 24 Kasım tarihi itibariyle "Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, Fakir Toz torbasız Süpürge, 4 çekmeceli Derin Dondurucu, Casper VIA M30 Plus cep Telefonu, TV Sehpası, Tefal Krep Tavası, Tefal Manuel Rondo" ürünleri Bim mağazalarındaki raflarda yerini alacak. Peki, Bu Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu ile neler var, hangi ürünler gelecek, indirimli ürünler var mı? İşte,24-28 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 24-28 KASIM: Bu Cuma Bim’de Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, Fakir Toz torbasız Süpürge, 4 çekmeceli Derin Dondurucu satışta!

Bu salı Bim'de hangi ürünler var? 24-28 Kasım aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu Cuma Bim'de birbirinden farklı ürünler, indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini alacak. Aktüel ürünler kataloğı şimdiden yoğun ilgi gördü. Peki, Bu Cuma Bim'de hangi ürünler satışa çıkacak? İşte, 24-28 Kasım Bim aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 24-28 KASIM: Bu Cuma Bim’de Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, Fakir Toz torbasız Süpürge, 4 çekmeceli Derin Dondurucu satışta!

24 KASIM 2023 BİM AKTÜEL KATALOĞU BELLİ OLDU!

Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 3.299,00 TL

Fakir Toz torbasız Süpürge 3.299,00 TL

Keysmart 4 çekmeceli Derin Dondurucu 5.999,00 TL

Casper VIA M30 Plus cep Telefonu 4.599,00 TL

Polosmart Tws Kulaklık Fs71 219,00 TL

Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinası 199,00 TL

Çocuk Aparatlı Klozet Kapağı 179,00 TL

TV Sehpası 699,00 TL

Şarjlı Çocuk Masa Lamba Çeşitleri 199,00 TL

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 24-28 KASIM: Bu Cuma Bim’de Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, Fakir Toz torbasız Süpürge, 4 çekmeceli Derin Dondurucu satışta!

Tefal Krep Tavası 419 TL

Tefal Manuel Rondo 399 TL

Servis Ürünleri 15 TL

Kaşıklı Baharatlık 22,50 TL

Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 27,50 TL

Benante Leopar Desenli Standlı Kupa Seti 4'lü 329 TL

Paşabahçe Live Beautiful Gala Ayaklı Çay Bardağı 89 TL

Glass in love Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 99 TL

Glass in love Meşrubat Bardağı 6'lı 139 TL

Glass in love Su Bardağı 6'lı 129 TL

Mutfak Gereçleri 32,50 TL

Mutfak Ürünleri 23,50 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı 375 cc 36,50 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı 400 cc 38,50 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı 720 cc 46,50 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 67,50 TL

Temizlik Seti 99 TL

Mandal Çeşitleri 20'li 18,50 TL

Tuvalet Fırçası Çeşitleri 19,50 TL

Döner Raf 2'li 159 TL

Quick Dicer Çok Amaçlı Mutfak Makası 49,50 TL

Turşuluk 1500 ml 39,50 TL

Zeytinlik 2500 ml 47,50 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 24-28 KASIM: Bu Cuma Bim’de Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, Fakir Toz torbasız Süpürge, 4 çekmeceli Derin Dondurucu satışta!

Mega Kutulu Hurç 79 TL

Baza Kutulu Hurç 65 TL

Mega Hurç 55 TL

Maxi Hurç 44,50 TL

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 59 TL

İp Kulplu, Baskılı Pencereli Mega Hurç 49,50 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 24-28 KASIM: Bu Cuma Bim’de Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, Fakir Toz torbasız Süpürge, 4 çekmeceli Derin Dondurucu satışta!

Leopar Melnella Çift Kişilik Nevresim Takımı 419 TL.

Çanta 119 TL.

Kadın Cüzdan 65 TL.

Keçe Kapı Önü Paspas 32,50 TL.

Maisonette El Havluu 19,50 TL.

Yüz Havlusu 44,50 TL.

Kadın Terlik 69 TL.

Erkek Çocuk Bot 259 TL.

Erkek Bot 299 TL.

Kadın Düğmeli Pijama Takımı 269 TL.

Kadın Pijama Takımı 219 TL.

Şemsiye 109 TL.

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