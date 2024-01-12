BİM AKTÜEL 12 OCAK CUMA SATIŞTA! 🛒 Bim aktüel ürünler kataloğu ile günün fırsat ürünleri neler? İşte fiyat listesi!

Bim aktüel 12 Ocak Cuma fırsatları ile bugün satışta! Her kesime hitap eden birçok ürünün satışa çıktığı günde, ürün satın almak isteyenler aktüel ürünler kataloğunu kontrol ediyor. Fiyat listesi ile birlikte ürünlerin yer aldığı broşür her hafta yayınlanıyor. Bu haftanın ürünleri yoğun talep ile karşı karşıya! İşte, BİM aktüel 12 Ocak Cuma fırsatları!