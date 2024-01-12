Giriş Tarihi: 12.01.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
07:45
BİM AKTÜEL 12 OCAK CUMA SATIŞTA! 🛒 Bim aktüel ürünler kataloğu ile günün fırsat ürünleri neler? İşte fiyat listesi!
Bim aktüel Cuma fırsatlarıyla satışta! İlk olarak katalog ile duyurulan ürünler Salı ve Cuma olmak üzere haftanın iki günü raflarda kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Her kesime hitap eden birbirinden farklı ürünler, her eve ve bütçeye göre 7'den 70'e tüm vatandaşların beğenisine sunularak Bim aktüel katalog ile duyurulurken, haftanın ürünleri 12 Ocak Cuma günü sabah saatlerinden itibaren raflarda yerini alıyor. İşte, sayfa sayfa ürünler ve fiyatları!