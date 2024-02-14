BİM AKTÜEL 16 OCAK YAYINDA🛒 Bim’de bu hafta hangi ürünler var? Cuma gününe özel indirimler raflarda olacak!

BİM aktüel indirimleri alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Cuma indirimlerinde pek çok elektronik ürün dikkat çekiyor. Haftanın fırsatları hafta başından itibaren gündemdeki yerini aldı. Bu hafta Bim aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var sorusu yanıt arıyor. İşte, 16 Şubat katalogu!