Giriş Tarihi: 14.02.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
16:43
BİM AKTÜEL 16 OCAK YAYINDA🛒 Bim'de bu hafta hangi ürünler var? Cuma gününe özel indirimler raflarda olacak!
Bim aktüel 16 Şubat kataloğu yayımlandı. Haftanın yıldızları raflarda yerini alıyor. Onlarca ürün alışveriş severlerin beğenisine sunuluyor. Toz torbasız süpürge, air fryer cam yağ spreyi, Türk kahve makinesi, katlanabilir elektrikli bisiklet ve pek çok elektronik ürün dikkat çekiyor. Bu hafta BİM katalog aktüel indirimli tam liste ile alışveriş listeleri hazırlanıyor. İşte, katolog…