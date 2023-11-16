BİM AKTÜEL 17-21 KASIM | Yarın Bim’de hangi ürünler satışa çıkacak? Casper 128 GB cep telefonu, Kumtel cam set üstü ocak, blender Seti...

Bim 17 Kasım Cuma, aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Yarın ve Salı günü Bim mağazalarında aktüel ürünler yerini alacak. Bu Cuma mağazalarda satışa sunulacak ürünler arasında Casper 128 GB cep telefonu 5.499 tl, Kumtel cam set üstü ocak 1.999 tl, blender Seti 999 TL, dolgulu kız / erkek çocuk mont 299 TL, Lav 3'lü Meşrubat Bardağı ~325 cc 44,50 TL gibi ürünler yer alıyor. Peki, 17 Kasım Bim aktüel ürünler kataloğuna göre başka hangi ürünler yer alacak? İşte, 17 Kasım Bim aktüel ürünler kataloğu!