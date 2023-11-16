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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 17-21 KASIM | Yarın Bim'de hangi ürünler satışa çıkacak? Casper 128 GB cep telefonu, Kumtel cam set üstü ocak, blender Seti...
Giriş Tarihi: 16.11.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 11:20

BİM AKTÜEL 17-21 KASIM | Yarın Bim'de hangi ürünler satışa çıkacak? Casper 128 GB cep telefonu, Kumtel cam set üstü ocak, blender Seti...

Bim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 17-21 Kasım Bim'de yeni ürünler satışa çıkacak. Her hafta Salı ve Cuma günleri yeni ürünleri satışa sunan mağazada, bu hafta farklı birçok ürün raflarda yerini alacak. Kış ayının gelmesiyle birlikte dolgulu mont, kumtel çift yönlü, dikey ve fanlı olamak üzere üç çeşit ısıtıcı gibi birçok ürün yer alacak. Kışlık ürünlerin yanı sıra Lav meşrubat bardağı, saklama kabı ve çay seti olmak üzere cam ürünler satışta olacak. Peki, 17 Kasım Bim'de hangi ürünler satışa çıkacak? İşte, 17-21 Kasım Bim aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL 17-21 KASIM | Yarın Bim’de hangi ürünler satışa çıkacak? Casper 128 GB cep telefonu, Kumtel cam set üstü ocak, blender Seti...

Bim 17 Kasım Cuma, aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Yarın ve Salı günü Bim mağazalarında aktüel ürünler yerini alacak. Bu Cuma mağazalarda satışa sunulacak ürünler arasında Casper 128 GB cep telefonu 5.499 tl, Kumtel cam set üstü ocak 1.999 tl, blender Seti 999 TL, dolgulu kız / erkek çocuk mont 299 TL, Lav 3'lü Meşrubat Bardağı ~325 cc 44,50 TL gibi ürünler yer alıyor. Peki, 17 Kasım Bim aktüel ürünler kataloğuna göre başka hangi ürünler yer alacak? İşte, 17 Kasım Bim aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL 17-21 KASIM | Yarın Bim’de hangi ürünler satışa çıkacak? Casper 128 GB cep telefonu, Kumtel cam set üstü ocak, blender Seti...

BİM 17 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ

ELEKTRİKLİ BİSİKLET RSIII PRO X 15.999 TL

Dijitsu 32 İNÇ HD ANDROID TV 3.999 TL

Casper VIA M35 4/128 GB CEP TELEFONU 5.499 TL

Blaupunkt Taste Master Dijital Air Fryer Blaf03 1.999 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL

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BİM AKTÜEL 17-21 KASIM | Yarın Bim’de hangi ürünler satışa çıkacak? Casper 128 GB cep telefonu, Kumtel cam set üstü ocak, blender Seti...

Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge Blhs01 3.999 TL

Blender Seti 999 TL

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 249 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 329 TL

BİM AKTÜEL 17-21 KASIM | Yarın Bim’de hangi ürünler satışa çıkacak? Casper 128 GB cep telefonu, Kumtel cam set üstü ocak, blender Seti...

Northpacific Dolgulu Kız / Erkek Çocuk Mont 299 TL

Ören Bayan Favori Yumak 55 TL

Ören Bayan Trend Cake Yumak 49,50 TL

Kadın / Erkek Oduncu Gömlek 179 TL

Çocuk Oduncu Gömlek 139 TL

Kadın Eşofman Altı 109 TL

Çocuk Sıfır Yaka Sweatshirt 89 TL

Kadın Polar Alt 69 TL

Çocuk Eşofman Altı 69 TL

Erkek Eşofman Altı 109 TL

BİM AKTÜEL 17-21 KASIM | Yarın Bim’de hangi ürünler satışa çıkacak? Casper 128 GB cep telefonu, Kumtel cam set üstü ocak, blender Seti...

İkili Havlu Seti 52.50 TL

Molinella 2'li Yastık Kılıfı 39,50 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 89 TL

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