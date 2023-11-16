Giriş Tarihi: 16.11.2023 11:20
Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
11:20
BİM AKTÜEL 17-21 KASIM | Yarın Bim'de hangi ürünler satışa çıkacak? Casper 128 GB cep telefonu, Kumtel cam set üstü ocak, blender Seti...
Bim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 17-21 Kasım Bim'de yeni ürünler satışa çıkacak. Her hafta Salı ve Cuma günleri yeni ürünleri satışa sunan mağazada, bu hafta farklı birçok ürün raflarda yerini alacak. Kış ayının gelmesiyle birlikte dolgulu mont, kumtel çift yönlü, dikey ve fanlı olamak üzere üç çeşit ısıtıcı gibi birçok ürün yer alacak. Kışlık ürünlerin yanı sıra Lav meşrubat bardağı, saklama kabı ve çay seti olmak üzere cam ürünler satışta olacak. Peki, 17 Kasım Bim'de hangi ürünler satışa çıkacak? İşte, 17-21 Kasım Bim aktüel ürünler kataloğu...