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Haberler Fotohaber BİM aktüel 25-28 TEMMUZ 2023 kataloğu raflarda! Elektrikli bisiklet fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu Salı ve Cuma indirimlerinde neler var?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 11:42

BİM aktüel 25-28 TEMMUZ 2023 kataloğu raflarda! Elektrikli bisiklet fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu Salı ve Cuma indirimlerinde neler var?

Yeni hatanın BİM aktüel 25-28 Temmuz 2023 aktüel kataloğu yayımlandı. Haftanın yıldızları raflarda yerini almak için hazırlanıyor. Her hafta salı ve cuma günü alışveriş severlere özel hazırlanan ürünler ile listeler hazırlanıyor. Bu hafta BİM'de buzdolabı, 8 kg çamaşır makinesi, 4 programlı bulaşık makinesi, elektrikli bisiklet, süpürge, musluklu termos gibi pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla BİM mağazaları ve online alışveriş sitesinden sepete ekleniyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel 25-28 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu…

BİM aktüel 25-28 TEMMUZ 2023 kataloğu raflarda! Elektrikli bisiklet fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu Salı ve Cuma indirimlerinde neler var?

Her salı ve cuma günleri aktüel BİM katalog ürünleri raflarda yerini alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dop dolu. Bu hafta BİM'de buzdolabı, 8 kg çamaşır makinesi, 4 programlı bulaşık makinesi, elektrikli bisiklet, süpürge, musluklu termos satışa çıkıyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde soruları yanıt arıyor. Alışveriş listeleri hazırlanıyor. İşte, BİM aktüel ürünler listesi…

BİM aktüel 25-28 TEMMUZ 2023 kataloğu raflarda! Elektrikli bisiklet fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu Salı ve Cuma indirimlerinde neler var?
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BİM aktüel 25-28 TEMMUZ 2023 kataloğu raflarda! Elektrikli bisiklet fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu Salı ve Cuma indirimlerinde neler var?
BİM aktüel 25-28 TEMMUZ 2023 kataloğu raflarda! Elektrikli bisiklet fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu Salı ve Cuma indirimlerinde neler var?
BİM aktüel 25-28 TEMMUZ 2023 kataloğu raflarda! Elektrikli bisiklet fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu Salı ve Cuma indirimlerinde neler var?
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