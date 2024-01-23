BİM AKTÜEL 26 Ocak 2024 Cuma indirimleri geliyor! Bu hafta BİM katalog aktüel fırsat reyonlarında neler var?

BİM aktüel 26 Ocak 2024 Cuma indirimleri alışveriş takipçilerine duyuruldu. Bu haftaya özel fırsatlar arasında düzenleyiciler dikkat çekiyor. Öte yandan giyim ve ev tekstili de dikkat çekenler arasında. Mutfak ürünlerine gelen indirimler de takip ediliyor. İşte, yeni BİM katalog aktüel ürünler...