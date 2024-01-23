Giriş Tarihi: 23.01.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
23:04
BİM AKTÜEL 26 Ocak 2024 Cuma indirimleri geliyor! Bu hafta BİM katalog aktüel fırsat reyonlarında neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Salı günü reyonlarda görülen fiyat düşüşleri ardından Cuma indirimleri geliyor. Bu hafta düzen tutkunlarının haftası. Kapaklı vakumlu hurç, sepet ve düzenleyiciler aktüel raflarında yerini almaya hazırlanıyor. Elektronikte ise birbirinden farklı ürünler var. Alışveriş listeleri çıkarıldı. İşte, 26 Ocak BİM katalog PDF...