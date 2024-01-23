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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 26 Ocak 2024 Cuma indirimleri geliyor! Bu hafta BİM katalog aktüel fırsat reyonlarında neler var?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 23:04 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 23:04

BİM AKTÜEL 26 Ocak 2024 Cuma indirimleri geliyor! Bu hafta BİM katalog aktüel fırsat reyonlarında neler var?

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Salı günü reyonlarda görülen fiyat düşüşleri ardından Cuma indirimleri geliyor. Bu hafta düzen tutkunlarının haftası. Kapaklı vakumlu hurç, sepet ve düzenleyiciler aktüel raflarında yerini almaya hazırlanıyor. Elektronikte ise birbirinden farklı ürünler var. Alışveriş listeleri çıkarıldı. İşte, 26 Ocak BİM katalog PDF...

BİM AKTÜEL 26 Ocak 2024 Cuma indirimleri geliyor! Bu hafta BİM katalog aktüel fırsat reyonlarında neler var?

BİM aktüel 26 Ocak 2024 Cuma indirimleri alışveriş takipçilerine duyuruldu. Bu haftaya özel fırsatlar arasında düzenleyiciler dikkat çekiyor. Öte yandan giyim ve ev tekstili de dikkat çekenler arasında. Mutfak ürünlerine gelen indirimler de takip ediliyor. İşte, yeni BİM katalog aktüel ürünler...

BİM AKTÜEL 26 Ocak 2024 Cuma indirimleri geliyor! Bu hafta BİM katalog aktüel fırsat reyonlarında neler var?
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BİM AKTÜEL 26 Ocak 2024 Cuma indirimleri geliyor! Bu hafta BİM katalog aktüel fırsat reyonlarında neler var?
BİM AKTÜEL 26 Ocak 2024 Cuma indirimleri geliyor! Bu hafta BİM katalog aktüel fırsat reyonlarında neler var?
BİM AKTÜEL 26 Ocak 2024 Cuma indirimleri geliyor! Bu hafta BİM katalog aktüel fırsat reyonlarında neler var?
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