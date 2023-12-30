BİM aktüel 29 Aralık Cuma indirimleri yayında: Yılbaşı sunumlukları, servis tabakları, yağsız airfryer… Bu hafta BİM’de neler var?

BİM aktüelde bu hafta derin dondurucu, toz torbasız süpürge ve yağsız airfryer dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. Her Salı ve Cuma raflarını güncelleyen zincir market, yılın son günlerinde indirim rüzgarı estiriyor. Bugüne özel fırsatları incelemek isteyenler araştırmalarına başladı. BİM 29 Aralık 2023 aktüel katalog kapsamında yılbaşı sunumlukları, servis tabakları, oyuncak çeşitleri alışveriş severlerin ilgisiyle karşılaşıyor. Peki, Bugün market ürünlerinde neler indirime girdi? İşte, 29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu...