Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:40
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
00:40
BİM aktüel 29 Aralık Cuma indirimleri yayında: Yılbaşı sunumlukları, servis tabakları, yağsız airfryer… Bu hafta BİM’de neler var?
BİM aktüel 29 Aralık Cuma indirimleri başlıyor. Dev market zinciri, bu Cuma satışa koyacağı ürünlerini hafta başında tanıtmıştı. Yılbaşı indirimleri kapsamında bu hafta BİM'de yüzlerce ürün alıcısıyla buluşuyor. Bugün yılbaşı sunumlukları, servis tabakları, yağsız airfryer, oyuncak çeşitleri market raflarında yerini alıyor. Mutfak eşyalarından küçük ev aletlerine, hediyelik pijama takımlarından koltuk örtülerine birçok ürünün bulunduğu BİM katalog ile alışveriş listeleri çıkarıldı. İşte, 29 Aralık 2023 Cuma tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu...