Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BİM aktüel 29 Aralık Cuma indirimleri yayında: Yılbaşı sunumlukları, servis tabakları, yağsız airfryer… Bu hafta BİM’de neler var?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:40 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 00:40

BİM aktüel 29 Aralık Cuma indirimleri yayında: Yılbaşı sunumlukları, servis tabakları, yağsız airfryer… Bu hafta BİM’de neler var?

BİM aktüel 29 Aralık Cuma indirimleri başlıyor. Dev market zinciri, bu Cuma satışa koyacağı ürünlerini hafta başında tanıtmıştı. Yılbaşı indirimleri kapsamında bu hafta BİM'de yüzlerce ürün alıcısıyla buluşuyor. Bugün yılbaşı sunumlukları, servis tabakları, yağsız airfryer, oyuncak çeşitleri market raflarında yerini alıyor. Mutfak eşyalarından küçük ev aletlerine, hediyelik pijama takımlarından koltuk örtülerine birçok ürünün bulunduğu BİM katalog ile alışveriş listeleri çıkarıldı. İşte, 29 Aralık 2023 Cuma tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel 29 Aralık Cuma indirimleri yayında: Yılbaşı sunumlukları, servis tabakları, yağsız airfryer… Bu hafta BİM’de neler var?

BİM aktüelde bu hafta derin dondurucu, toz torbasız süpürge ve yağsız airfryer dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. Her Salı ve Cuma raflarını güncelleyen zincir market, yılın son günlerinde indirim rüzgarı estiriyor. Bugüne özel fırsatları incelemek isteyenler araştırmalarına başladı. BİM 29 Aralık 2023 aktüel katalog kapsamında yılbaşı sunumlukları, servis tabakları, oyuncak çeşitleri alışveriş severlerin ilgisiyle karşılaşıyor. Peki, Bugün market ürünlerinde neler indirime girdi? İşte, 29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel 29 Aralık Cuma indirimleri yayında: Yılbaşı sunumlukları, servis tabakları, yağsız airfryer… Bu hafta BİM’de neler var?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİM aktüel 29 Aralık Cuma indirimleri yayında: Yılbaşı sunumlukları, servis tabakları, yağsız airfryer… Bu hafta BİM’de neler var?
BİM aktüel 29 Aralık Cuma indirimleri yayında: Yılbaşı sunumlukları, servis tabakları, yağsız airfryer… Bu hafta BİM’de neler var?
BİM aktüel 29 Aralık Cuma indirimleri yayında: Yılbaşı sunumlukları, servis tabakları, yağsız airfryer… Bu hafta BİM’de neler var?
SON DAKİKA