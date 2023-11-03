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Haberler Fotohaber BİM aktüel 3 Kasım 2023 Cuma indirimleri listesi: Ankastre set, yağsız airfryer, süpürge, termos… Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 03.11.2023 01:36 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 01:36

BİM aktüel 3 Kasım 2023 Cuma indirimleri listesi: Ankastre set, yağsız airfryer, süpürge, termos… Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel 3 Kasım 2023 kataloğu yayınlandı! Dev market zinciri Cuma indirimleri listesi ile bugün raflarda yerini alacak ürünlerini duyurdu. Bu hafta BİM'de onlarca ürün uygun fiyattan alışveriş severler ile buluşuyor. Nordmende TV modelleri, elektrikli süpürge, cam ankastre set, yağsız airfryer, elektrikli süpürge, termos, buharlı ütü, karnıyarık tenceresi, düdüklü tencere ve tava setleri satışa çıkıyor. Bunun yanı sıra elektronik ev aletleri, tekstil ürünleri ve çocuk oyuncak çeşitleri de dikkat çekiyor. Çeyiz hazırlığında olan kişiler başta olmak üzere alışveriş severler, satın alacakları ürünleri listelemeye başladı. İşte, 3 Kasım 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli liste…

BİM aktüel 3 Kasım 2023 Cuma indirimleri listesi: Ankastre set, yağsız airfryer, süpürge, termos… Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM katalog aktüel ürünler listesi 3 Kasım 2023 Cuma günü için yayınlandı. Dev market zinciri her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden farklı ürünleri uygun fiyattan satışa çıkarıyor. Bu cuma raflarda yerini alacak indirimli ürünler de belli oldu. Düdüklü tencere setinden buharlı ütüye, elektrikli süpürgeden cam ankastre sete, yağsız airfryerden cep telefonuna, çift kişilik nevresim setinden oyuncak çeşitlerine kadar birçok ürün alıcısını bekliyor olacak. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte, BİM aktüel 3 Kasım kataloğu ile Cuma indirimleri listelendi!

BİM aktüel 3 Kasım 2023 Cuma indirimleri listesi: Ankastre set, yağsız airfryer, süpürge, termos… Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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BİM aktüel 3 Kasım 2023 Cuma indirimleri listesi: Ankastre set, yağsız airfryer, süpürge, termos… Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel 3 Kasım 2023 Cuma indirimleri listesi: Ankastre set, yağsız airfryer, süpürge, termos… Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel 3 Kasım 2023 Cuma indirimleri listesi: Ankastre set, yağsız airfryer, süpürge, termos… Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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