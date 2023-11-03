BİM aktüel 3 Kasım 2023 Cuma indirimleri listesi: Ankastre set, yağsız airfryer, süpürge, termos… Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel 3 Kasım 2023 kataloğu yayınlandı! Dev market zinciri Cuma indirimleri listesi ile bugün raflarda yerini alacak ürünlerini duyurdu. Bu hafta BİM'de onlarca ürün uygun fiyattan alışveriş severler ile buluşuyor. Nordmende TV modelleri, elektrikli süpürge, cam ankastre set, yağsız airfryer, elektrikli süpürge, termos, buharlı ütü, karnıyarık tenceresi, düdüklü tencere ve tava setleri satışa çıkıyor. Bunun yanı sıra elektronik ev aletleri, tekstil ürünleri ve çocuk oyuncak çeşitleri de dikkat çekiyor. Çeyiz hazırlığında olan kişiler başta olmak üzere alışveriş severler, satın alacakları ürünleri listelemeye başladı. İşte, 3 Kasım 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli liste…