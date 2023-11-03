BİM aktüel 3 Kasım 2023 Cuma indirimleri listesi: Ankastre set, yağsız airfryer, süpürge, termos… Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM katalog aktüel ürünler listesi 3 Kasım 2023 Cuma günü için yayınlandı. Dev market zinciri her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden farklı ürünleri uygun fiyattan satışa çıkarıyor. Bu cuma raflarda yerini alacak indirimli ürünler de belli oldu. Düdüklü tencere setinden buharlı ütüye, elektrikli süpürgeden cam ankastre sete, yağsız airfryerden cep telefonuna, çift kişilik nevresim setinden oyuncak çeşitlerine kadar birçok ürün alıcısını bekliyor olacak. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte, BİM aktüel 3 Kasım kataloğu ile Cuma indirimleri listelendi!