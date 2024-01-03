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Haberler Fotohaber BİM aktüel 5 Ocak kataloğu: Düdüklü tencere, sakal düzeltici, airfryer ve katlanabilir yatak... kaçırılmayacak fırsatlar!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 15:40

BİM aktüel 5 Ocak kataloğu: Düdüklü tencere, sakal düzeltici, airfryer ve katlanabilir yatak... kaçırılmayacak fırsatlar!

Bim'de bu hafta akıllı düdüklü tencere, elektrikli süpürge, sakal düzeltici ve katlanabilir yatak fırsatı. BİM market 5 Ocak'tan itibaren geçerli yeni ve indirimli aktüel kataloğunu yayınladı. Cuma indirimleri ile kaçırılmayacak fırsatlar raflarda yer almaya hazırlanıyor. İşte, 5 Ocak BİM aktüel ürünleri listesi…

BİM aktüel 5 Ocak kataloğu: Düdüklü tencere, sakal düzeltici, airfryer ve katlanabilir yatak... kaçırılmayacak fırsatlar!

Bim aktüel 5 Ocak listesi yayında! Cuma kataloğu ile Bim indirimleri takip ediliyor. Elektrik süpürgesi, televizyon, airfryer, ütü, düdüklü tencere geliyor. İşte, 5 Ocak indirimleri listesi tamamı!

BİM aktüel 5 Ocak kataloğu: Düdüklü tencere, sakal düzeltici, airfryer ve katlanabilir yatak... kaçırılmayacak fırsatlar!
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BİM aktüel 5 Ocak kataloğu: Düdüklü tencere, sakal düzeltici, airfryer ve katlanabilir yatak... kaçırılmayacak fırsatlar!
BİM aktüel 5 Ocak kataloğu: Düdüklü tencere, sakal düzeltici, airfryer ve katlanabilir yatak... kaçırılmayacak fırsatlar!
BİM aktüel 5 Ocak kataloğu: Düdüklü tencere, sakal düzeltici, airfryer ve katlanabilir yatak... kaçırılmayacak fırsatlar!
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