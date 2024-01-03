Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
15:40
BİM aktüel 5 Ocak kataloğu: Düdüklü tencere, sakal düzeltici, airfryer ve katlanabilir yatak... kaçırılmayacak fırsatlar!
Bim'de bu hafta akıllı düdüklü tencere, elektrikli süpürge, sakal düzeltici ve katlanabilir yatak fırsatı. BİM market 5 Ocak'tan itibaren geçerli yeni ve indirimli aktüel kataloğunu yayınladı. Cuma indirimleri ile kaçırılmayacak fırsatlar raflarda yer almaya hazırlanıyor. İşte, 5 Ocak BİM aktüel ürünleri listesi…