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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 5 OCAK YAYINDA || Bim'de bu Cuma hangi ürünler var, indirimli mi? Sayfa sayfa ürünler ve fiyat listesi!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:16

BİM AKTÜEL 5 OCAK YAYINDA || Bim'de bu Cuma hangi ürünler var, indirimli mi? Sayfa sayfa ürünler ve fiyat listesi!

Bim aktüel ürünler raflarda yerini almadan önce sayfa sayfa kataloğuyla yayında. Birbirinden çeşitli ürünlerle herkese hitap edecek ürünler kullanıcıları uygun fiyatı ile cezbediyor. 7'den 70'e herkese göre ürünlerin olduğu haftada yemek yapmayı sevenler için elektrikli düdüklü tencere, blender, 7,5 L fastfreyer, ankastre fırın ve ankastre ocak seti ve daha fazlası Bim mağazalarında satışta olacak. İşte, 5 Ocak 2024 Bim aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL 5 OCAK YAYINDA || Bim’de bu Cuma hangi ürünler var, indirimli mi? Sayfa sayfa ürünler ve fiyat listesi!

Bim aktüel ürünler yeni yılın ilk haftasında fırsatlarıyla alışverişseverleri sevindirmeye devam ediyor. Her yaşa hitap eden ürünlerinin yanı sıra her bütçeye uygun ürünleri de sunuyor. Her hafta Salı ve Çarşamba günü sınırlı sayıda stoklarıyla kullanıcılara hizmet veren mağazada bu haftanın parlayan yıldızı elektrikli düdüklü oldu. Peki, Bim'de bu Cuma hangi ürünler var, indirimli mi? İşte, sayfa sayfa ürünler ve fiyat listesi!

BİM AKTÜEL 5 OCAK YAYINDA || Bim’de bu Cuma hangi ürünler var, indirimli mi? Sayfa sayfa ürünler ve fiyat listesi!

BİM ÜRÜN İADESİ MÜMKÜN MÜ? ALDIĞIM ÜRÜNÜ NASIL İADE EDEBİLİRİM?

BİM müşterileri aldıkları ürünleri koşulsuz olarak iade edebilirler. Bunun için fişiniz ve kredi kartı slipiniz ile birlikte en yakın mağazaya başvurması yeterlidir.

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BİM AKTÜEL 5 OCAK YAYINDA || Bim’de bu Cuma hangi ürünler var, indirimli mi? Sayfa sayfa ürünler ve fiyat listesi!

Bimde ürün iade işlemleri

Bim Türkiye'de müşteri memnuniyeti adına en başarılı firmalardan biridir. Tüketici olarak yasal hakkınızı sonuna kadar arayabildiğiniz bim mağazalarından aldığınız ürünü iade edebilirsiniz. İade şartlarında en önemli husus alışveriş fişinizi ibraz edebilmenizdir. Aldığınız ürüne zarar vermediğinizde, hijyenik ürünler dışında sorunlu ürünleri kolayca iade edip para iadesi veya değişim yaptırabilirsiniz.

BİM AKTÜEL 5 OCAK YAYINDA || Bim’de bu Cuma hangi ürünler var, indirimli mi? Sayfa sayfa ürünler ve fiyat listesi!

BİM TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN İADESİ

Elektronik ürünlerde 5 gün sonunda yaşadığınız sorunlar sonucunda iade yerine ürün teknik servislere yönlendirilir. Bim ürün iadesi normalde 15 gündür. Ürün iadelerinde sorun yaşamamak için aldığınız ürünün ambalajına hasar vermeden açmanızda fayda vardır. Ayıplı ürünlerde ambalaj şartı aranmaz fakat iadelerde ambalaj kolaylık sağlar. Sebze meyve gibi gıda ürünlerini aynı gün iade edebilirsiniz.

BİM AKTÜEL 5 OCAK YAYINDA || Bim’de bu Cuma hangi ürünler var, indirimli mi? Sayfa sayfa ürünler ve fiyat listesi!
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