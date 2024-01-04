Giriş Tarihi: 04.01.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:16
BİM AKTÜEL 5 OCAK YAYINDA || Bim'de bu Cuma hangi ürünler var, indirimli mi? Sayfa sayfa ürünler ve fiyat listesi!
Bim aktüel ürünler raflarda yerini almadan önce sayfa sayfa kataloğuyla yayında. Birbirinden çeşitli ürünlerle herkese hitap edecek ürünler kullanıcıları uygun fiyatı ile cezbediyor. 7'den 70'e herkese göre ürünlerin olduğu haftada yemek yapmayı sevenler için elektrikli düdüklü tencere, blender, 7,5 L fastfreyer, ankastre fırın ve ankastre ocak seti ve daha fazlası Bim mağazalarında satışta olacak. İşte, 5 Ocak 2024 Bim aktüel ürünler kataloğu!