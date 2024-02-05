Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
10:26
BİM AKTÜEL 6-9 ŞUBAT YAYINDA || Bim'de bu Salı hangi ürünler var, indirimli mi? Salı gününe özel ürünler yarın raflarda!
Bim aktüel ürünler her hafta Salı ve cuma günü mağazalarda satışa çıkıyor. Satış öncesi ise indirimli ürünler kataloğu ile ilgililerine duyuruluyor. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatlı olan aktüel ürünlerde bu hafta kozmetik ürünleri, gıda ürünleri, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, mutfak ürünleri gibi birbirinden farklı ürünler yer alırken, her kesimin ihtiyacına uygun daha fazla ürün Bim aktüel ürünler kataloğu ile yarın satışta!