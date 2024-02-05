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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 6-9 ŞUBAT YAYINDA || Bim'de bu Salı hangi ürünler var, indirimli mi? Salı gününe özel ürünler yarın raflarda!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 10:26

BİM AKTÜEL 6-9 ŞUBAT YAYINDA || Bim'de bu Salı hangi ürünler var, indirimli mi? Salı gününe özel ürünler yarın raflarda!

Bim aktüel ürünler her hafta Salı ve cuma günü mağazalarda satışa çıkıyor. Satış öncesi ise indirimli ürünler kataloğu ile ilgililerine duyuruluyor. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatlı olan aktüel ürünlerde bu hafta kozmetik ürünleri, gıda ürünleri, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, mutfak ürünleri gibi birbirinden farklı ürünler yer alırken, her kesimin ihtiyacına uygun daha fazla ürün Bim aktüel ürünler kataloğu ile yarın satışta!

BİM AKTÜEL 6-9 ŞUBAT YAYINDA || Bim’de bu Salı hangi ürünler var, indirimli mi? Salı gününe özel ürünler yarın raflarda!

Bim aktüel 6-9 Şubat 2024 fırsatları yayında! Mağazalarda satışa çıkmadan önce katalog ile sayfa sayfa yayınlanan ürünlerde şarjlı diş fırçası, saç düzleştirici, saç şekillendirici, saç sakal erkek bakım cihazı gibi birçok ürün yer alıyor. İşte, Cuma fırsatları ile Bim aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL 6-9 ŞUBAT YAYINDA || Bim’de bu Salı hangi ürünler var, indirimli mi? Salı gününe özel ürünler yarın raflarda!
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BİM AKTÜEL 6-9 ŞUBAT YAYINDA || Bim’de bu Salı hangi ürünler var, indirimli mi? Salı gününe özel ürünler yarın raflarda!
BİM AKTÜEL 6-9 ŞUBAT YAYINDA || Bim’de bu Salı hangi ürünler var, indirimli mi? Salı gününe özel ürünler yarın raflarda!
BİM AKTÜEL 6-9 ŞUBAT YAYINDA || Bim’de bu Salı hangi ürünler var, indirimli mi? Salı gününe özel ürünler yarın raflarda!
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