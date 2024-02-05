BİM AKTÜEL 6-9 ŞUBAT YAYINDA || Bim’de bu Salı hangi ürünler var, indirimli mi? Salı gününe özel ürünler yarın raflarda!

Bim aktüel 6-9 Şubat 2024 fırsatları yayında! Mağazalarda satışa çıkmadan önce katalog ile sayfa sayfa yayınlanan ürünlerde şarjlı diş fırçası, saç düzleştirici, saç şekillendirici, saç sakal erkek bakım cihazı gibi birçok ürün yer alıyor. İşte, Cuma fırsatları ile Bim aktüel ürünler kataloğu!