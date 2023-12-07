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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 8 ARALIK 2023 YAYINDA || CUMA FIRSATLARI BAŞLIYOR! Bim'de YARIN Teknolojik ürünlerden, mutfak eşyalarına🛒
Giriş Tarihi: 07.12.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 12:38

BİM AKTÜEL 8 ARALIK 2023 YAYINDA || CUMA FIRSATLARI BAŞLIYOR! Bim'de YARIN Teknolojik ürünlerden, mutfak eşyalarına🛒

Bim aktüel ürünler 8 Aralık 2023 kataloğu yayınlandı. Cuma fırsatlarından faydalanmak isteyen alışseverler için yarın Bim mağazalarında katlanabilir elektrikli bisiklet, televizyon, notebook gibi teknolojik ürünlerden, ofis ürünlerine ve yeni evlenecek çiftler için fırsat olabilecek porselen yemek takımı, kahvaltı seti ve daha birçok ürün piyasa değerinden daha uygun fiyatlarla satışta olacak. İşte, 8 aralık 2023 Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL 8 ARALIK 2023 YAYINDA || CUMA FIRSATLARI BAŞLIYOR! Bim’de YARIN Teknolojik ürünlerden, mutfak eşyalarına🛒

BİM her hafta Salı ve Cuma aktüel ürün satışı yapıyor. Piyasa değerine göre daha uyguna satış yapan mağaza, öncesinde aktüel ürünler kataloğunda ürünleri ve fiyatları listeliyor. Yeni evlenecek çiftler için birçok ihtiyaç her hafta satışa sunuluyor. Bim mağazaları hafta içi ve hafta sonu her gün saat 09.00'da açılıyor. İşte, Bim aktüel ürünler kataloğu ile Cuma fırsatları...

BİM AKTÜEL 8 ARALIK 2023 YAYINDA || CUMA FIRSATLARI BAŞLIYOR! Bim’de YARIN Teknolojik ürünlerden, mutfak eşyalarına🛒

8 ARALIK | BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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BİM AKTÜEL 8 ARALIK 2023 YAYINDA || CUMA FIRSATLARI BAŞLIYOR! Bim’de YARIN Teknolojik ürünlerden, mutfak eşyalarına🛒

8 ARALIK | BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM AKTÜEL 8 ARALIK 2023 YAYINDA || CUMA FIRSATLARI BAŞLIYOR! Bim’de YARIN Teknolojik ürünlerden, mutfak eşyalarına🛒

8 ARALIK | BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM AKTÜEL 8 ARALIK 2023 YAYINDA || CUMA FIRSATLARI BAŞLIYOR! Bim’de YARIN Teknolojik ürünlerden, mutfak eşyalarına🛒

8 ARALIK | BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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