Giriş Tarihi: 07.03.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
10:20
BİM AKTÜEL 8 MART 🛒 Yarın satışta! Bim aktüel ürünler kataloğu ile fırsat ürünler ve fiyat listesi!
Bim aktüel ürünler her har Cuma mağazalarda satışa çıkıyor. Satış öncesinde ise ürünler katalog ile ilgililerine duyuruluyor. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatlı olan aktüel ürünlerde bu hafta televizyon, telefon, tamir aletleri, mutfak ürünleri, temizlik malzemeleri gibi birbirinden farklı ürünler yer alırken, her kesimin ihtiyacına uygun daha fazla ürün Bim aktüel ürünler kataloğu ile yayında!