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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 9-12 OCAK | Salı ve Cuma günü indirim çılgınlığı! 9-12 Ocak BİM aktüel ürünleri ve fiyat listesi
Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 11:00

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 9-12 OCAK | Salı ve Cuma günü indirim çılgınlığı! 9-12 Ocak BİM aktüel ürünleri ve fiyat listesi

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 9 Ocak Salı ve 12 Ocak Cuma günleri BİM'de indirim şenliği yaşanacak. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan BİM yeni yılda da aktüel ürünlerinde müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Piyasa değerinden daha ucuza sattığı birbirinden farklı ürünlerle alışveriş severlerin yakın takibine girdi. Yeni katalogda kahve makinesi, tencere setleri kataloğun yıldızları olarak göze çarpıyor. İşte 9-12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 9-12 OCAK | Salı ve Cuma günü indirim çılgınlığı! 9-12 Ocak BİM aktüel ürünleri ve fiyat listesi

9-12 Ocak BİM aktüel kataloğu yayınladı. Salı gününden itibaren raflarda yerini alacak. Zincir marketin ürünlerini merak edenler için işte sayfa sayfa BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 9-12 OCAK | Salı ve Cuma günü indirim çılgınlığı! 9-12 Ocak BİM aktüel ürünleri ve fiyat listesi
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 9-12 OCAK | Salı ve Cuma günü indirim çılgınlığı! 9-12 Ocak BİM aktüel ürünleri ve fiyat listesi
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 9-12 OCAK | Salı ve Cuma günü indirim çılgınlığı! 9-12 Ocak BİM aktüel ürünleri ve fiyat listesi
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 9-12 OCAK | Salı ve Cuma günü indirim çılgınlığı! 9-12 Ocak BİM aktüel ürünleri ve fiyat listesi
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