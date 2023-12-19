Giriş Tarihi: 19.12.2023 10:47
Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
10:47
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! BİM'de bu hafta hangi katalog ürünleri var? 19-22 ARALIK BROŞÜRÜ
Bim aktüel ürünler 19-22 Aralık belli oldu. Bugün satışa çıkan aktüel ürünlerin yanı sıra, 22 Aralık Cuma gününün ürünleri de aktüek katalog aracılığıyla ilgililerine duyuruldu. Yakından takip edilen Bim aktüel ürünler kataloğunda bu hafta birbirinden farklı ürünler yer alıyor. Kşisel bakım ürünlerinden, kakyaj malzemelerine birçok ürün bugün Bim mağazalarında! İşte, 19-22 Aralık Bim aktüel ürünler kataloğu yayında!