Giriş Tarihi: 06.02.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
06:40
BİM AKTÜEL KATALOG 6- 9 ŞUBAT kataloğu | Haftanın yıldızlılarıyla BİM aktüel ürünlerinde indirim şenliği BUGÜN mağazalarda!
BİM' de bu haftanın 6-9 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve cuma günleri müşterileri ile buluşan aktüel ürünler kampanyasında bu hafta yer alacak haftanın yıldızları saç şekillendiriciler, temizlik setleri, kadın ve erkek elektronik bakım aletleri, çeyiz setleri, fön makinesi oldu. Birçok farklı markanın indirimli süt ürünleri ve deterjan çeşitleri ilk etapta göze çarpıyor. BİM aktüel ürünler uygun fiyatlı alışveriş kovalayan müşteriler için 6- 9 Şubat BİM kataloğu ile yayında. İşte, haftanın indirimli ürünleri