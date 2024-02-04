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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6- 9 ŞUBAT kataloğu yayında | Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünlerinde indirim çılgınlığı tüm mağazalarda!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 10:38

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6- 9 ŞUBAT kataloğu yayında | Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünlerinde indirim çılgınlığı tüm mağazalarda!

BİM' de bu haftanın 6-9 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve cuma günleri müşterileri ile buluşan aktüel ürünler kampanyasında bu hafta yer alacak haftanın yıldızları saç şekillendiriciler, yazıcı, kadın ve erkek elektronik bakım aletleri, kahvaltı takımı, bardak takımı, pijama takımı fön makinesi oldu. Birçok farklı markanın indirimli süt ürünleri ve deterjan çeşitleri ilk etapta göze çarpıyor. BİM aktüel ürünler uygun fiyatlı alışveriş kovalayan müşteriler için 6- 9 Şubat BİM kataloğu ile yayında. İşte, haftanın indirimli ürünleri

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6- 9 ŞUBAT kataloğu yayında | Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünlerinde indirim çılgınlığı tüm mağazalarda!

6 -9 Şubat BİM aktüel kataloğu listelendi. Marketin aktüel kataloğu ile ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek için bu salı ve cuma BİM indirimleri burada. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu sayfa sayfa!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6- 9 ŞUBAT kataloğu yayında | Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünlerinde indirim çılgınlığı tüm mağazalarda!
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6- 9 ŞUBAT kataloğu yayında | Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünlerinde indirim çılgınlığı tüm mağazalarda!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6- 9 ŞUBAT kataloğu yayında | Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünlerinde indirim çılgınlığı tüm mağazalarda!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6- 9 ŞUBAT kataloğu yayında | Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünlerinde indirim çılgınlığı tüm mağazalarda!
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