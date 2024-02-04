Giriş Tarihi: 04.02.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
10:38
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6- 9 ŞUBAT kataloğu yayında | Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünlerinde indirim çılgınlığı tüm mağazalarda!
BİM' de bu haftanın 6-9 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve cuma günleri müşterileri ile buluşan aktüel ürünler kampanyasında bu hafta yer alacak haftanın yıldızları saç şekillendiriciler, yazıcı, kadın ve erkek elektronik bakım aletleri, kahvaltı takımı, bardak takımı, pijama takımı fön makinesi oldu. Birçok farklı markanın indirimli süt ürünleri ve deterjan çeşitleri ilk etapta göze çarpıyor. BİM aktüel ürünler uygun fiyatlı alışveriş kovalayan müşteriler için 6- 9 Şubat BİM kataloğu ile yayında. İşte, haftanın indirimli ürünleri