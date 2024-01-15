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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL KATALOĞU 16-19 OCAK: Salı ve Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 15.01.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 07:31

BİM AKTÜEL KATALOĞU 16-19 OCAK: Salı ve Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 16-19 Ocak 2024 yayınlandı. Dev market zincirinin bu Salı ve Cuma satışa çıkaracağı indirimli ürünleri belli oldu. Yayınlanan kataloğa göre; Android ve Smart televizyonlar, notebook, yazıcı, kulaklık, valiz çeşitleri, mutfak gereçleri, bebek ürünleri, tekstil ürünleri ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Öte yandan toz torbasız elektrikli süpürge, filtre kahve makinesi, blender seti haftanın yıldız ürünleri arasında yer alıyor. Peki, BİM katalog aktüel indirimleri tam liste ile BİM'de bu hafta neler var? İşte, 16-19 Ocak BİM aktüel kataloğu...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 16-19 OCAK: Salı ve Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 16-19 Ocak 2024 tarihleri için yayına verildi. Her Salı ve Cuma günleri yeni ve indirimli ürünlerini raflara dizen dev market zincirinde bu haftanın fırsatları belli oldu. BİM'de bu Salı ve Cuma televizyon, notebook, yazıcı, kulaklık, valiz çeşitleri, mutfak gereçleri, bebek ürünleri ve oyuncak çeşitleri gibi birçok ürün alıcısıyla buluşuyor. 10 bardak kapasiteli filtre kahve makinesi ise bu haftanın yıldızları arasında yerini aldı. Alışveriş severler şimdiden listelerini hazırlıyor. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 16-19 Ocak 2024 BİM katalog aktüel indirimleri...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 16-19 OCAK: Salı ve Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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BİM AKTÜEL KATALOĞU 16-19 OCAK: Salı ve Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM AKTÜEL KATALOĞU 16-19 OCAK: Salı ve Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM AKTÜEL KATALOĞU 16-19 OCAK: Salı ve Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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