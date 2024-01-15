BİM AKTÜEL KATALOĞU 16-19 OCAK: Salı ve Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 16-19 Ocak 2024 tarihleri için yayına verildi. Her Salı ve Cuma günleri yeni ve indirimli ürünlerini raflara dizen dev market zincirinde bu haftanın fırsatları belli oldu. BİM'de bu Salı ve Cuma televizyon, notebook, yazıcı, kulaklık, valiz çeşitleri, mutfak gereçleri, bebek ürünleri ve oyuncak çeşitleri gibi birçok ürün alıcısıyla buluşuyor. 10 bardak kapasiteli filtre kahve makinesi ise bu haftanın yıldızları arasında yerini aldı. Alışveriş severler şimdiden listelerini hazırlıyor. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 16-19 Ocak 2024 BİM katalog aktüel indirimleri...