Giriş Tarihi: 15.01.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
07:31
BİM AKTÜEL KATALOĞU 16-19 OCAK: Salı ve Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu 16-19 Ocak 2024 yayınlandı. Dev market zincirinin bu Salı ve Cuma satışa çıkaracağı indirimli ürünleri belli oldu. Yayınlanan kataloğa göre; Android ve Smart televizyonlar, notebook, yazıcı, kulaklık, valiz çeşitleri, mutfak gereçleri, bebek ürünleri, tekstil ürünleri ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Öte yandan toz torbasız elektrikli süpürge, filtre kahve makinesi, blender seti haftanın yıldız ürünleri arasında yer alıyor. Peki, BİM katalog aktüel indirimleri tam liste ile BİM'de bu hafta neler var? İşte, 16-19 Ocak BİM aktüel kataloğu...