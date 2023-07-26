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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 28 Temmuz 2023 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 26.07.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 14:11

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 28 Temmuz 2023 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Her hafta Cuma günü raflarındaki aktüel ürünlerini yenileyen market zinciri BİM yeni kataloğuyla dikkat çekiyor. 28 Temmuz tarihli kataloğu incelemek isteyen müşteriler bu noktada "Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorularına yanıt aramaya başladı. Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa çıkacak olan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta satışa çıkacak ürünler arasında TV, Buhar Kazanlı Ütü, Elektrikli Bisiklet, Cep Telefonu, Süpürge gibi ürünler yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundan detaylar…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 28 Temmuz 2023 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu dev fırsatlarıyla bu hafta da market raflarında yer alacak. Market zinciri, her hafta Salı ve Cuma günleri yepyeni ürünlerini raflara yerleştiriyor. Uygun fiyatlı stoklarla sınırlı bu ürünlere sahip olmak isteyen vatandaşlar kataloğu incelemeye başladı. 28 Temmuz 2023 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 28 Temmuz 2023 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

İşte Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 28 Temmuz 2023 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 28 Temmuz 2023 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 28 Temmuz 2023 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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