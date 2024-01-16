Giriş Tarihi: 16.01.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
22:39
BİM marketlerinde bu haftanın AKTÜEL ürünleri satışta! 19 Ocak BİM güncel indirimli ürünler kataloğu burada
BİM' de bu hafta 16-19 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve cuma günleri müşterileri ile buluşan aktüel ürünler kampanyasında bu hafta yer alacak haftanın yıldızları arasında notebook, elektrikli süpürge, kablosuz kulaklık ve akıllı saat ilk etapta göze çarpıyor. BİM aktüel ürünler uygun fiyatlı alışveriş kovalayan müşteriler için 16-19 Ocak BİM kataloğu ile yayında. İşte, zincir markette bu haftanın indirimli ürünleri.