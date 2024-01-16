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Haberler Fotohaber BİM marketlerinde bu haftanın AKTÜEL ürünleri satışta! 19 Ocak BİM güncel indirimli ürünler kataloğu burada
Giriş Tarihi: 16.01.2024 22:39 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 22:39

BİM marketlerinde bu haftanın AKTÜEL ürünleri satışta! 19 Ocak BİM güncel indirimli ürünler kataloğu burada

BİM' de bu hafta 16-19 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve cuma günleri müşterileri ile buluşan aktüel ürünler kampanyasında bu hafta yer alacak haftanın yıldızları arasında notebook, elektrikli süpürge, kablosuz kulaklık ve akıllı saat ilk etapta göze çarpıyor. BİM aktüel ürünler uygun fiyatlı alışveriş kovalayan müşteriler için 16-19 Ocak BİM kataloğu ile yayında. İşte, zincir markette bu haftanın indirimli ürünleri.

BİM marketlerinde bu haftanın AKTÜEL ürünleri satışta! 19 Ocak BİM güncel indirimli ürünler kataloğu burada

16- 19 Ocak BİM aktüel kataloğu listelendi. Marketin aktüel kataloğu ile ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek için bu salı ve cuma BİM indirimleri burada. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu sayfa sayfa!

BİM marketlerinde bu haftanın AKTÜEL ürünleri satışta! 19 Ocak BİM güncel indirimli ürünler kataloğu burada
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BİM marketlerinde bu haftanın AKTÜEL ürünleri satışta! 19 Ocak BİM güncel indirimli ürünler kataloğu burada
BİM marketlerinde bu haftanın AKTÜEL ürünleri satışta! 19 Ocak BİM güncel indirimli ürünler kataloğu burada
BİM marketlerinde bu haftanın AKTÜEL ürünleri satışta! 19 Ocak BİM güncel indirimli ürünler kataloğu burada
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