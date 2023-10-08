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Haberler Fotohaber BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Yedisu sarsıldı! Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula
Giriş Tarihi: 08.10.2023 00:50 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 00:50

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Yedisu sarsıldı! Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

Son dakika Bingöl deprem ile gece yarısı uykusunda sarsıldı. Bingöl Yedisu merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile kayıt altına alındı. 3 üzeri büyüklükteki Bingöl depremi sonrası vatandaşlar, sarsıntıyı hisseder hissetmez arama motorlarına yöneldi. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 7 Ekim 2023 Bingöl deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri.

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Yedisu sarsıldı! Az önce Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

Son dakika Bingöl deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Bingöl Yedisu olarak kayıt altına alındı. Deprem kuşağında yer alan ülkemizin dört bir yanında her gün yüzlerce sarsıntı meydana gelirken Bingöl deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile sorgulanmaya başlandı. Derinliği 4 km olarak ölçülen sarsıntı, bölge halkında paniğe neden oldu. Peki, şimdi Bingöl'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile 7 Ekim 2023 Bingöl depremi hakkında ayrıntılı bilgiler....

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Yedisu sarsıldı! Az önce Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

SON DAKİKA | KANDİLLİ VE AFAD DUYURDU: BİNGÖL'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 3 Ekim 2023 Salı günü Bingöl'de deprem meydana geldi.

Saat 02:20'de yaşanan depremin merkez üssü Yedisu ilçesi olarak açıklandı.

3,3 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 4 kilometre olarak ölçüldü.

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BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Yedisu sarsıldı! Az önce Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

KANDİLLİ VERİLERİ İLE BİNGÖL DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.3

Yer:SENKOY-YEDISU (BINGOL)

Tarih:2023.10.03

Saat:02:20:12 TSİ

Enlem:39.3888

Boylam:40.5715

Derinlik:4.0 km

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Yedisu sarsıldı! Az önce Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

AFAD verilerine göre ise sarsıntıya ilişkin bilgiler şöyle;

Büyüklük: 3.0

Yer:Adaklı (Bingöl)

Tarih:03-10-2023

Saat:02:20:11 TSİ

Derinlik:8.12 km

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Yedisu sarsıldı! Az önce Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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