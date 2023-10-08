BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Yedisu sarsıldı! Az önce Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

Son dakika Bingöl deprem ile gece yarısı uykusunda sarsıldı. Bingöl Yedisu merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile kayıt altına alındı. 3 üzeri büyüklükteki Bingöl depremi sonrası vatandaşlar, sarsıntıyı hisseder hissetmez arama motorlarına yöneldi. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 7 Ekim 2023 Bingöl deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri.