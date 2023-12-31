Boğa burcu yorumu 2024: Boğa burçlarını yeni yılda neler bekliyor, gök olayları nasıl etkileyecek? Aşk, iş, para...

SAĞLAM İLİŞKİLER

Artık ilişkilerinizde bağımlılık konusunda sınavlarınız ve tercihlerinizi kullanmak zorunda kalacağınız şartlar karşınıza çıkacaktır. Bu yıl sağlam ilişkiler peşindesiniz. Ve bunu sağlayacak şartları tercih edecek, daha seçici olacaksınız. 18 Eylül'de Ay tutulması Balık burcunda gerçekleşiyor. Çevrenizle ilgili büyük projelerinizi gerçekleştirmek için elinizde müthiş bir kozmik enerji var.

Planlarınızı değiştirmek yerine, evrenin size sunacağı değişimden ne kadar yararlanacağınızı keşfedin ve fırsatları lehinize çevirmeye bakın. Çünkü büyük enerjilerin etkisi sizin isteklerinizin dışında gelişecektir. 2 Eylül'de Güneş tutulması yaşanacak. İyi pozisyondaki dostlarınızın yardımlarını görecek, beklemediğiniz bir şekilde ortaya çıkan özel kişilerden destek alırken, aynı enerjiye ve görüşe sahip olduğunuz kişilerle ortak çalışmalar içinde olacaksınız.