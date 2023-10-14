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Haberler Fotohaber BOLU DEPREM SON DAKİKA | Zonguldak, Karabük, Sakarya, Kocaeli şiddetli sallandı! 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Bolu'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 14.10.2023 17:17 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 17:29

BOLU DEPREM SON DAKİKA | Zonguldak, Karabük, Sakarya, Kocaeli şiddetli sallandı! 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Bolu'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Bolu deprem ile sallandı. Bolu merkez de meydana gelen deprem Zonguldak, Karabük, Sakarya, Kocaeli'de de hissedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının detayları merak ediliyor. Bu sebeple bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Bolu'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Bolu deprem bilgileri…

BOLU DEPREM SON DAKİKA | Zonguldak, Karabük, Sakarya, Kocaeli şiddetli sallandı! 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Bolu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Bolu deprem haberi son dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü olarak Merkez (Bolu) kayıtlara geçerken 4 üzerinde gerçekleşen deprem komşu pek çok ilde de hissedildi. Zonguldak, Karabük, Sakarya, Kocaeli'nde yaşayan ve sarsıntıyı hisseden vatandaşlar "az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. Bolu depreminin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü merak ediliyor. Peki, az önce Bolu'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, 14 Ekim 2023 Bolu, Zonguldak, Karabük, Sakarya, Kocaeli depremi son dakika gelişmeleri...

BOLU DEPREM SON DAKİKA | Zonguldak, Karabük, Sakarya, Kocaeli şiddetli sallandı! 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Bolu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

BOLU'DA 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD, Bolu'da saat 17.07'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7,3 kilometre olarak belirlendi.

AFAD tarafından kaydedilen Bolu depreminin detayları şu şekilde;

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BOLU DEPREM SON DAKİKA | Zonguldak, Karabük, Sakarya, Kocaeli şiddetli sallandı! 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Bolu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Büyüklük:4.5

Yer: Merkez (Bolu)

Tarih ve saat: 14-10-2023 17:07:09

Derinlik: 7.7 km

BOLU DEPREM SON DAKİKA | Zonguldak, Karabük, Sakarya, Kocaeli şiddetli sallandı! 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Bolu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada "Bolu ilimizde, saat 17.07'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

BOLU DEPREM SON DAKİKA | Zonguldak, Karabük, Sakarya, Kocaeli şiddetli sallandı! 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Bolu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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