Giriş Tarihi: 14.10.2023 17:17 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 17:29

BOLU DEPREM SON DAKİKA | Zonguldak, Karabük, Sakarya, Kocaeli şiddetli sallandı! 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Bolu'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Bolu deprem ile sallandı. Bolu merkez de meydana gelen deprem Zonguldak, Karabük, Sakarya, Kocaeli'de de hissedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının detayları merak ediliyor. Bu sebeple bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Bolu'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Bolu deprem bilgileri…