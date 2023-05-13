Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:19

Bolu Gerede seçim sonuçları! 2023 Gerede seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 seçimleri için artık oldukça kısa bir süre kaldı. Bolu'nun Gerede ilçesinde ikamet eden ve oylarını kullanacak olan vatandaşlar, 2023 Gerede seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2023 Genel seçim sonuçları ve milletvekili oy oranları YSK ile paralel şekilde sabah.com.tr'den anbean paylaşılacak. Bu sayede Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt bulacak. İşte Bolu Gerede seçim sonuçları 2023 ekranı