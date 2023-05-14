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Haberler Fotohaber Bolu seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bolu Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 14.05.2023 13:48 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 13:49

Bolu seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bolu Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Bolu seçim sonuçları için geri sayım başladı. Türkiye'nin kilitlendiği seçimlerde AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları ile "Bolu seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları merak ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde bu ilimizde oylarını kullanan bölge halkı Seçim sonucu ne oldu? Sorusuna haberimizde yer alan link üzerinden ulaşabilecek. İşte seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı ile Bolu seçim sonuçlarından detaylar.

Bolu seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bolu Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Diğer 80 ilde olduğu gibi Bolu'da da seçim sonuçları merakla bekleniyor. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin yapıldığı bu tarihi günde nefesler tutuldu ve Seçim sonucu ne oldu? Merak ediliyor. Bu kapsamda an itibarıyla "Bolu seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularıyla ilgili sorgulamalar hız kazandı. İşte Bolu seçim sonuçları 2023.

Bolu seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bolu Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

BOLU SEÇİM SONUÇLARI!

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Bolu seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bolu Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Bolu seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bolu Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

BOLU 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI ise şöye;

Recep Tayyip Erdoğan: %65.9

Muharrem İnce: %23.3

Meral Akşener: %8.5

Selahattin Demirtaş: %0.8

Temel Karamollaoğlu: %1.2

Doğu Perinçek: %0.2

Bolu seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bolu Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

BOLU 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı %67.1

Millet İttifakı: %30.4

Ak Parti: %52.1

CHP: %20.3

MHP: %14.9

İYİ PARTİ: %8.5

HDP: 2.1

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