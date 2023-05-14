Bolu seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bolu Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Bolu seçim sonuçları için geri sayım başladı. Türkiye'nin kilitlendiği seçimlerde AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları ile "Bolu seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları merak ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde bu ilimizde oylarını kullanan bölge halkı Seçim sonucu ne oldu? Sorusuna haberimizde yer alan link üzerinden ulaşabilecek. İşte seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı ile Bolu seçim sonuçlarından detaylar.